今夏から静岡、山梨両県での入山料納付など入山規制が実施されている富士山で、静岡県側登山道・御殿場ルートの登山者数（８月末時点）が前年比で３割以上減少したことがわかった。

ほかの３ルート（吉田、須走、富士宮）の登山者数が横ばいの中、県は御殿場ルートで人気のトレイルランニング客の減少が一因とみている。ランナーからは「１回４０００円の入山料は負担が大きい」と悲鳴が上がっている。富士山はきょう１０日で今季の開山期間を終える。（静岡支局 大坪祐市）

「シーズンパスポートがあれば…」

「昨年は１０回以上登っていたが、今年は３、４回しか登れないですね……」。８月下旬、トレイルランニングの練習で静岡県藤枝市から御殿場口を訪れていた男性（４４）はそうつぶやいた。

山頂までの高低差が最も大きい御殿場ルートは、富士山を走って山頂まで登るトレイルランニングのランナーの人気が高い。特に「大砂走り」と呼ばれる７合目からの下山道は、火山灰が積もった道を一気に駆け降りることができる。麓と山頂を往復する「富士登山駅伝」（御殿場市など主催）には、毎年多くのランナーが参加している。

地元は官民で協力し、観光案内窓口「マウントフジトレイルステーション」を設置するなど誘客に努めてきた。例年は練習のため年に数回訪れるリピーターが多いが、県が１人４０００円の入山料を義務化した今夏は、入山回数を減らしたり敬遠したりするランナーも少なくない。

神奈川県横須賀市から訪れた女性（３４）は「４０００円かかると思うと山頂まで行きにくい」とこぼす。入山料のかからない麓で練習するランナーも多いという。横浜市から訪れた男性（４４）は「『シーズンパスポート』があればありがたいが……」と話した。

環境省のまとめでは、７月１０日の開山日から８月３１日までの御殿場ルートの登山者数は前年同期比で約３６％減の７５１０人。コロナ禍の影響を受けた２０２０、２１年を除くと過去１０年で最低水準になった。ほかの３ルートの登山者数が横ばいで、海外では入山料制度が普及しており、インバウンドへの影響も限定的とみられる中、御殿場ルートだけが大きく減らした。

静岡県富士山世界遺産課の担当者は「地元行政関係者や登山団体からの意見も聞きつつ、入山料を含めた入山規制のあり方を検討していきたい」と話す。

一般財団法人「日本トレイルランニング協会」事務局長の岸正夫さん（５６）は「富士山は日本の象徴的な山で全国からランナーが集まる。富士山の自然の保全と登山客の利用をどう両立すれば良いか、これから考える必要があるのではないか」と述べた。