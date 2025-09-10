TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時33分に、洪水警報を中野区に発表しました。

東京地方では、10日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新宿区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■文京区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■台東区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■中野区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日夕方にかけて警戒

■杉並区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■豊島区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■荒川区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■板橋区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■練馬区
□大雨警報
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm