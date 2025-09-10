【洪水警報】東京都・中野区に発表 10日14:33時点
気象台は、午後2時33分に、洪水警報を中野区に発表しました。
東京地方では、10日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新宿区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■文京区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■台東区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日夕方にかけて警戒
■杉並区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■豊島区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■荒川区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■板橋区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■練馬区
□大雨警報
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm