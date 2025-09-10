気象台は、午後2時33分に、洪水警報を中野区に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・中野区に発表 10日14:33時点

東京地方では、10日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新宿区

□大雨警報

・浸水

10日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■文京区

□大雨警報

・浸水

10日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■台東区

□大雨警報

・浸水

10日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■中野区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日夕方にかけて警戒■杉並区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■豊島区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■北区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■荒川区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■板橋区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■練馬区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm