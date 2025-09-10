ヘンリー王子とチャールズ国王の会談が今週ロンドンで実現しても、国王がヘンリー王子を王室に復帰させる可能性は低いと王室専門家が主張した。英紙サンが１０日、報じた。

現在、ヘンリー王子は英国を訪問中で国王との会談が実現するか注目されているが、歴史家ヒューゴ・ビッカーズ氏は、王室は自分たちの発言が次回の暴露に利用される恐れがあるため、彼を信用できないと語っている。

ヘンリー王子は８日に英国に到着後、故エリザベス女王を墓参したが、ウィリアム皇太子夫妻はわずか１１キロしか離れていない場所で故女王を偲ぶ行事を主催していた。また、国王は今週、ヘンリー王子が英国にいる間にスコットランド休暇からロンドンに戻る予定で、２人が会うのではないかという憶測が飛び交っている。

しかし、王室専門家であり、ベストセラーの王室自伝を数冊執筆したヴィッカーズ氏は、チャールズ国王は慎重に行動すべきだと述べている。

ヘンリー王子が回顧録「スペア」の中で王室の個人的な情報を漏らしたため、王室はもはやハリー王子を「信用していない」という。同氏は「現在、王室は王子に対して非常に慎重に行動しなければなりません」と語った。



さらにヴィッカーズ氏は、王子と兄、そして父親との緊張した関係は、王子が重大な告白をしない限り修復できないとしており、ヘンリー王子が王室に復帰するためには「謝罪」する必要があると述べている。

同氏は「彼が父親と何らかの形で個人的に和解できれば、それは彼自身にとっても、他の全員にとっても利益になるだろう。なぜなら、ヘンリー王子の本は、彼の父親が『私の晩年を惨めなものにしないでくれ』と言ったことを私たちは知っているからです。もし国王に何かが起こり、ヘンリー王子が国王と和解しなかったら、彼はさらなる罪悪感や後悔などを抱くことになるでしょう」と指摘した。

ヴィッカーズ氏はヘンリー王子の英国への帰国には常に「疑念」が残ると述べつつ「彼がこちらに来るとすれば、彼は王族の一員としての地位を回復しようとしているのではないかという疑念がある」と語った。

同氏は「彼は英国や英連邦のために全力を尽くしており、あらゆる面で貢献しています。しかし最近ではただジーンズをはいてバックパックを背負っている男で、メーガン妃の料理三昧の背景にぶらぶらしているようにしか見えない」と酷評した。