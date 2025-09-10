ドジャースの大谷翔平投手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３打数１安打１打点、１得点、１盗塁だった。打率２割８分。チームは７―２で勝って３連勝。敗れた地区２位パドレスとのゲーム差は２とした。

初回先頭、右腕マルケスの２ボールからの３球目、外角の９２・６マイル（約１４９キロ）のシンカーを打球速度１０５・９マイル（約１７０・４キロ）で中堅へ高々と打ち上げた。大歓声が上がったが、伸びを欠き、中堅手グッドマンがグラブに納めた。

１―０の３回二死無走者はフルカウントから四球で出塁。日本選手最多を更新する今季９８個目で区切りの１００四球まであと２とした。続くベッツの２球目にスタートを切り、二盗に成功。今季１８盗塁目だ。ベッツは３球目の真ん中のシンカーを捉え、左中間に１７号２ラン。これで今季１２９得点となった。

５回一死二塁は１ボールからの２球目、真ん中の８５・９マイル（約１３８・２キロ）のナックルカーブをフルスイング。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）の弾丸ゴロは一塁手のファーストミットを弾く右前適時打となった。

７回一死無走者は２番手の右腕コントレラスのカウント１―２からの４球目、外角低めのカーブを引っ掛けて一ゴロに倒れた。

この日、右手を打撲して欠場していた捕手のスミスが「４番・捕手」で復帰し２回に左二塁打、右腹斜筋の張りで負傷者リスト入りしていた左腕ベシアが８回に２番手で登板し２三振奪って三者凡退。１０日（同１１日）に足首を痛めているエドマンも復帰する。

明るいニュースにこの日は大谷適時打、ベッツ１７号２ラン、フリーマン２０号、Ｔ・ヘルンデスが２２、２３号と主役がしっかり務めを果たした。

ようやく勢いを取り戻したドジャース。地区優勝は当然として、ポストシーズンでワイルドカードを回避するためにはリーグ２位の勝率が必要だ。４ゲーム離されているリーグ２位のフィリーズとは１５日（同１６日）から本拠地での３連戦が待っている。逆転するためには２勝１敗では届かない。３連勝がマストだ。残り１７試合、最強軍団の意地を見せる。