田中みな実「裸にダウンを着てそのままタクシーに」温泉施設での衝撃エピソード
【モデルプレス＝2025/09/10】フリーアナウンサーの田中みな実が9日、TBS系「有田哲平とコスられない街 新宿SP」（よる10時〜）に出演。温泉施設で身バレした際のエピソードを明かした。
【写真】田中みな実の最新美ボディ
同番組にゲストとして登場した田中は、司会の有田哲平から「みんなで温浴施設に行った時、おばちゃんとかが『良い体！』みたいな、その時は幸せに感じる？」と聞かれ「思わないです」と苦笑い。また、この話題を受け、田中は「一時期品川に温泉施設みたいなところがあって、そこに通っていたんですけど」と振り返り、温泉に入っている時に2人で来ていた親子と遭遇。「（娘が）『絶対そう！』ってお母さんと一緒に見に来ちゃって…」と身バレしてしまったことを明かした。
田中は「『うわ、どうしよう』と思って。でも、ずっと入っているわけにもいかないから2人が水風呂に行きかけた瞬間にダッシュで上がって、冬だったので裸にダウンを着てそのままタクシーに乗って帰りました」と回顧。このエピソードに出演者から驚きの声が上がると田中は「脱衣所に来られても嫌だから」と説明していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】田中みな実の最新美ボディ
◆田中みな実、温泉施設で身バレ
同番組にゲストとして登場した田中は、司会の有田哲平から「みんなで温浴施設に行った時、おばちゃんとかが『良い体！』みたいな、その時は幸せに感じる？」と聞かれ「思わないです」と苦笑い。また、この話題を受け、田中は「一時期品川に温泉施設みたいなところがあって、そこに通っていたんですけど」と振り返り、温泉に入っている時に2人で来ていた親子と遭遇。「（娘が）『絶対そう！』ってお母さんと一緒に見に来ちゃって…」と身バレしてしまったことを明かした。
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】