柴咲コウ＆川口春奈「かなり攻めている」スキャンダル巡る禁断ドラマ共演で話題沸騰 関連動画は累計700万回再生超え【スキャンダルイブ】
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）。ティザーを含む関連動画が累計700万再生（※）を超え、早くも反響を呼んでいる。
【写真】柴咲コウ＆川口春奈、禁断ドラマでの共演2ショット
9月4日に情報解禁された本作。SNSでは、「柴咲コウちゃん久々ドラマ嬉しい」「新たな春奈ちゃんの役柄が見れそうで今からとっても楽しみです」といったドラマ出演に対する喜びの声や、「川口春奈と柴咲コウって！めちゃ気になるやん！！！」「この2人が共演したら面白くないわけない」「初共演の柴咲コウさんとの掛け合いも注目」と、柴咲と川口の共演に注目する声、また、「帰蝶（麒麟がくる） vs 帰蝶（信長協奏曲）」と、それぞれ別作品で同じ役柄を務めたことも話題に。
なお、ABEMAドラマ公式YouTubeチャンネルでは、新たにキャスト2人に迫った動画が公開。ドラマに対する説明や、初共演についての感想を語っているほか、番組の見どころとして、柴咲は「芸能界のスキャンダルっていうのは皆さんも馴染みがあると思います」とし「そこの裏側ではどういったことが巻き起こっているか、タレントの周りの人たちはどういうふうにタレントを守っているのか、そういった裏側のスタッフの行動だったり、感覚、感情みたいなものを丁寧に描いているんじゃないかなと思うので、そういったところを発見してもらって、ちょっと共感してもらえると嬉しいなと思います」とコメント。川口も「裏側ってなかなか描かれない部分だし、見ることのない知ることのない世界だと思いますし、かなり攻めている部分もスリルがある部分も、緊張感とか重厚感もありながらでもリアルな部分もあるので。こういう世界もあるんだ、こういうものなんだなと楽しんでみていただけたらなと思っております」と呼びかけている。
大手事務所から独立して4年、看板俳優Fを悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、その看板俳優Fの「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏（川口）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく。誰かの思惑1つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。（modelpress編集部）
（※）2025年9月8日（月）までにABEMA公式SNSにて公開された、ティザー含む番組解禁動画の累計再生数
【Not Sponsored 記事】
【写真】柴咲コウ＆川口春奈、禁断ドラマでの共演2ショット
◆柴咲コウ×川口春奈共演が話題
9月4日に情報解禁された本作。SNSでは、「柴咲コウちゃん久々ドラマ嬉しい」「新たな春奈ちゃんの役柄が見れそうで今からとっても楽しみです」といったドラマ出演に対する喜びの声や、「川口春奈と柴咲コウって！めちゃ気になるやん！！！」「この2人が共演したら面白くないわけない」「初共演の柴咲コウさんとの掛け合いも注目」と、柴咲と川口の共演に注目する声、また、「帰蝶（麒麟がくる） vs 帰蝶（信長協奏曲）」と、それぞれ別作品で同じ役柄を務めたことも話題に。
◆ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」
大手事務所から独立して4年、看板俳優Fを悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、その看板俳優Fの「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏（川口）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく。誰かの思惑1つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。（modelpress編集部）
（※）2025年9月8日（月）までにABEMA公式SNSにて公開された、ティザー含む番組解禁動画の累計再生数
【Not Sponsored 記事】