生成AI、ロボティクス、CG、HPC業界リーダーが集結！GPU UNITE 2025

GPU UNITE 2025 実行委員会*は、GPUを軸とした生成AI・ロボティクス、CG、HPCの最先端技術とユースケースを発信する技術カンファレンス「GPU UNITE 2025」を、2025年10月15日(水)に東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール(東京都文京区本郷)にて開催します。

GPU UNITE 2025

＊GPU UNITE 実行委員会について

産業界・アカデミア・スタートアップの第一線で活躍する技術者・研究者を中心に、賛同する有志で発足しました。

中立的かつ実践的な視点からカンファレンスの企画・運営を主導しています。

単なる運営母体でなく、実行委員自らが講演・プログラム設計にも関与し、「現場視点で本当に価値あるコンテンツ」を問い続けています。

＜開催概要＞

名称 ：GPU UNITE 2025

日時 ：2025年10月15日(水)

10:00〜17:30 セッション

17:30〜19:00 ネットワーキング交流会

会場 ：東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

所在地：東京都文京区本郷7丁目3−1

来場者数 ： 300〜400名程度

想定来場者： ・開発者・エンジニア・研究者

・先進テック企業のプロダクト担当者・経営層

・教育機関・研究機関関係者

・最新技術に関心を持つ学生・若手研究者

参加費 ： 一般：3,000円 (懇親会費込)5,000円

学生：無料 (懇親会費込)1,000円

参加申込 ： 事前登録制となります

主催 ： GPU UNITE 実行委員会

共催 ： GDEPソリューションズ株式会社

後援 ： エヌビディア合同会社

一般社団法人 日本ディープラーニング協会

プロメテック・ソフトウェア株式会社

株式会社モルフォ

オムロン サイニックエックス株式会社

株式会社NexaScience

株式会社Algomatic

テンストレントジャパン株式会社

＜カンファレンス構成＞

■セッション

午前 基調講演／特別講演

午後 ブレイクアウトセッション 16講演

1. AIセッション(生成AIを含むAI技術の動向と応用)

2. CGセッション(ビジュアライゼーションやメディア表現に関する最新研究)

3. GPU Computingセッション(シミュレーションや科学計算におけるGPU高速化テクニック)

■座談会

＜GPU UNITE 2025 座談会テーマ＞次世代の技術を切り拓く、クロスディスカッション

1. Physical AI × Simulation

物理世界をAIで再現・拡張する「Physical AI」の可能性を、CGの視点も交えて議論します。

シミュレーション技術と融合することで広がる応用の方向性を探ります。

2. ロボティクスとCG、企業と大学のクロストーク

それぞれが互いに期待することを出発点に、研究成果の社会実装のあり方や、次世代を担う人材が育つための環境づくりなど多角的に議論します。

■懇親会

カンファレンス終了後、参加者・登壇者・実行委員会・サポーター各社が交流を深めるネットワーキング交流会を開催。

■展示エリア

サポーター各社による製品展示、デモンストレーション

本イベントは、賛同するサポーター企業により支援されています。

＜サポーター企業(社名50音順)＞

■プラチナサポーター(4社)

・株式会社アスク

・FPTジャパンホールディングス株式会社

・Tenstorrent／株式会社ネットワールド

・株式会社ハイレゾ

■ゴールドサポーター(8社)

・さくらインターネット株式会社

・Tenstorrent／株式会社マクニカ アルティマカンパニー

・株式会社日本HP

・Nextorage株式会社／新光商事株式会社

・VAST Data Inc.／株式会社ネットワールド

・株式会社モルフォ

・株式会社RICOS

・菱洋エレクトロ株式会社

■シルバーサポーター(5社)

・株式会社コンピュータマインド

・株式会社サイコム

・サンウェイテクノロジー株式会社

・株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン

・日立ヴァンタラ株式会社

＜参考＞

■GPU UNITE 2025 イメージバナー

GPU UNITE 2025 Image

■スローガン

Accelerating Innovation with GPU

