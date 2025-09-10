&TEAM・TAKI、単独パーソナリティー挑戦「絶対、聴いてや〜」 自身初の冠レギュラー番組『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』決定
9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIが、MBSラジオで自身初の冠レギュラー番組『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（11月8日スタート、毎週土曜 後8：30〜後9：00）に挑戦することが10日、発表された。
【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真
単独パーソナリティーを務めるTAKIは、神奈川県出身の20歳。『&AUDITION - The Howling -』で、&TEAMのメンバーに選ばれ、キレのあるダンスや表現力でパフォーマンスをけん引し、明るいキャラクターでグループのムードメーカーとしても人気を集めている。
同番組では、TAKIの等身大の魅力を発信する。DJ、コーナー進行、ゲストとのトークなどさまざまな企画にTAKIがチャレンジし、番組とともにTAKIのパーソナリティー力も伸ばしていく約5ヶ月のプログラムとなる。
TAKIは「ぼくの初の冠ラジオ番組『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』がスタートします！はじめてのひとりラジオ、大阪での初めてのレギュラー番組ということで初めてづくしで緊張してこれからどうなるか心配なんですけど、僕の声でいっぱい情報や幸せをお届けしていきたいと思うのでぜひみなさん、いっぱい聴いてください。絶対、聴いてや〜」とコメント。「ラジオは声だけで届けるので、緊張がいつもよりほぐれていって素の自分が出せたり、リスナーさんと近くなれる。ひとつのテーマで向かい合えるのもラジオの魅力。ラジオ大好きです。大喜利とか声で演技することも好き。アニメのセリフをアレンジしてかっこよく言ってみたりなどもチャレンジしてみたい」と意気込んだ。
