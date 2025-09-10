不用品の処分に悩む人も多数！ゴン「終活と不用品処分に関する意識調査」

ゴンは、40代以上の男女300名を対象に「終活と不用品処分に関する意識調査」を実施しました。

ゴン「終活と不用品処分に関する意識調査」

●調査対象 ：40代以上の男女

●調査方法 ：インターネット調査(自社実施)

●有効回答数：300名

●調査期間 ：2025年9月

●調査機関 ：ゴン

少子高齢化・単身高齢者の増加が進む中、「いざというとき、家の片付けや財産の整理を誰に頼むのか」という終活の課題が浮き彫りになっています。

本調査では、家財整理において「家族」に頼る人が多い一方で、「頼れる人がいない」「誰に頼めばいいかわからない」と答える人も少なくないことがわかりました。

加えて、「今のうちに減らしておきたいモノ」や、「すでに終活として不用品を処分した経験」についても質問。

終活への関心の高まりとともに、不用品処分のニーズが多様化・深刻化している現状が明らかとなりました。

■家財整理の頼り先、「家族」が最多の53.5％。

一方で、「分からない」「頼れる人がいない」も22％超

もしもの時、自分の家財・荷物は誰に任せたいかの調査結果

「もしもの時、自分の家財・荷物は誰に任せたいですか？」という質問に対し、最も多かったのは「家族」(53.5％)でした。

一方で「分からない」(16.6％)、「友人」(5.4％)、「その他」(0.9％)と、明確な頼り先がいないとする回答も。

「専門業者に頼みたい」と答えた人も23.6％と一定数おり、第三者への依頼ニーズが高まりつつあることがわかります。

■今すぐ「減らしておきたい」と感じるモノ、トップは「衣類」「本・書類」「趣味のグッズ」

今の時点で“減らしておきたい”と感じるものに関する調査結果

「今の時点で“減らしておきたい”と感じるものはありますか？」という質問では、「衣類」(25.3％)、「本・書類」(22.4％)、「趣味のグッズなど」(20.2％)が上位に。

特定のカテゴリーに偏らず、さまざまなモノを整理したいと考える人が多い傾向です。

「思い出の物(アルバムや手紙など)」を挙げた人も16.7％と一定数おり、「手放したいけど捨てづらい」モノへの対応にも課題があることがうかがえます。

■7割以上が「終活として不用品を処分した経験あり」

終活として不用品を処分した経験の有無に関する調査

「終活として不用品を処分した経験はありますか？」という質問には、74.3％が「ある」と回答。

40代以上の多くがすでに何らかの終活を始めており、不用品処分はその中心的行動であることが伺えます。

■専門業者に頼るという選択肢を

家族や知人に頼るのが難しい、あるいは「何から始めてよいか分からない」という声は少なくありません。

そうした中で、専門の不用品回収業者に依頼することで、時間や労力の負担を軽減できるケースが増えています。

