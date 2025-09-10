山形県酒田市を拠点とするバレーボール女子のアランマーレ山形が来シーズンから本拠地を秋田県に移す方針であることが分かりました。



バレーボール女子のアランマーレ山形はプレステージ・インターナショナルが運営母体となって酒田市を拠点に2015年に設立され、現在、国内トップリーグの「SVリーグ」に所属しています。

SVリーグでは2030年以降の参加要件として「5000人以上が入場可能なアリーナでホーム戦の8割以上行うこと」を定めています。一方、山形県内には5000人以上を収容できるアリーナは無く、整備を検討していた酒田市も整備費用を確保する目途が立たず、去年2月に断念を表明していました。

複数の関係者によりますと、アランマーレはこうした状況を踏まえて、来シーズンから、5000人以上収容可能なアリーナがある秋田県に本拠地を移す方針を固めたということです。

本拠地移転は10日に開かれるリーグ理事会で審議されます。SVリーグでは2029年度までの経過措置としてライセンス交付の要件を「3000人以上が収容可能な施設」としていて、アランマーレは昨シーズン、天童市の山形県総合運動公園総合体育館をホームアリーナとしていました。天童市文化スポーツ課の担当者は、「残念だがライセンスの規定なので仕方がない。チームの動向を見ながら今後のことを考えていく」とコメントしています。

