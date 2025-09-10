ボディビルダー・タレントの横川尚隆さんが、自身のインスタグラムで愛犬とのひとときを伝えています。



【写真を見る】【 横川尚隆 】愛犬・茶々のお気に入りは「おれの大胸筋上部」 フォロワー絶賛「戦車みたいな体」





横川さんは、1枚目に黒いキャップをかぶって、拳を作って両腕を抱え込みつつ前傾で腕・胸・肩の筋肉を盛り上げ、上半身の筋肉を最も強調できるといわれる「モスト・マスキュラー」のポーズを取っています。





しかし2〜3枚目には愛犬・茶々のどアップの表情を投稿。横川さんは「おれのパジャマをかけて寝てる破壊的に可愛い茶々ちゃん」「ちゃちゃはおれの大胸筋上部が好きみたいでいつものっかって座ってるの」とのろけています。









横川さんは「もっとおっきくしてもっと安定できてゆっくり休める場所にしてあげるからね」と、筋トレへの新たなモチベーションを明かしていて、フォロワーからは「僧帽筋で登山遭難者が続出」「戦車みたいな体」「ワンチャンが十匹座っても大丈夫な腕」「茶々ちゃんは可愛い」「寝姿たまらなくカワユイ」と、強く大きい横川さんと小さくて愛らしい茶々の双方に賛辞の声が集まっています。









【担当：芸能情報ステーション】