知人女性（20代）にわいせつな行為をしたとして、バレーボールVリーグ女子・倉敷アブレイズの監督の男（48）が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。

【写真を見る】バレーボールVリーグ女子・倉敷アブレイズの監督（48）を逮捕 知人女性に不同意わいせつの疑い「覚えがない」と容疑を否認 チームは「情報を精査し記者会見」も

警察によりますと、男は、5月17日午後0時ごろから午後1時ごろまでの間、倉敷市内の屋内で、20代の知人女性の体を触った疑いです。



警察は5月23日、「女性が男からわいせつ被害にあっている」と被害者の知人から通報を受け、捜査を進め、きょう(10日)逮捕したものです。



調べに対して男は、「覚えがない」と容疑を否認しているということです。

取材に対して、倉敷アブレイズは「弁護士から断片的に情報が入ってきているところなので、情報を精査し適切に対応していきたい。確定的な情報が入り次第、記者会見をするなど情報を公開する」としています。