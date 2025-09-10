日本代表、次回の活動は10月…W杯出場決めたパラグアイ＆ブラジルの南米2カ国と対戦

FIFAワールドカップ26の開催国の一つ、アメリカに遠征した日本代表。現地6日のメキシコ代表戦は0-0のドロー、9日のアメリカ代表戦は0-2で敗れ、無得点の1分け1敗で9月の活動を終えた。



10月は国内で活動を実施し、10月10日にパラグアイ代表、10月14日にブラジル代表の南米2カ国と対戦する。パラグアイはFIFAランキング43位。南米予選を7勝7分け4敗の6位で終え、4大会ぶりのW杯出場を決めた。ブラジルは言わずと知れた“サッカー王国”でFIFAランキング5位。南米予選は8勝4分け6敗の5位と苦しんだが、世界で唯一のW杯初回からの連続出場記録（22大会連続22回目）を更新している。



パラグアイ戦はパナソニックスタジアム吹田にて、10月10日（金）19時20分キックオフ。日本テレビ系列にて全国生中継される。ブラジル戦は東京スタジアム（味の素スタジアム）にて、10月14日（火）19時30分キックオフ。テレビ朝日系列にて全国生中継、ABEMAにて生配信される。