川崎麻世、サンコン夫妻らとの食事会「サンコンさんが焼酎を持って俺の隣に座って」

俳優の川崎麻世が9日に自身のアメブロを更新。ギニア出身のタレント・オスマン・サンコン夫妻らとの食事会でのエピソードを明かした。

この日、川崎は「ドラマや舞台でも共演した女優の羽田圭子ちゃんのお誘いで妻と義母を連れて虎ノ門のフレンチレストラン『プティトノー』で美味しい料理を楽しみながらJAZZライブを観た後に羽田圭子ちゃんの還暦バースデーをお祝いしました」と報告した。

続けて、同席したサンコンについて「明るいサンコンさんが焼酎を持って俺の隣に座って来た」と説明。「俺が『お久しぶりですね〜？以前信号待ちで隣に停まりお互い手を振りましたね』『そうそう弟』とサンコンさんが」と会話の様子をつづった。

また、以前から気になっていたこととして「サンコンさんは凄く目が良いと言うのはほんとうですか？」と質問したところ「そうそう！今はそこまでしか見えないが昔は視力が6.0あって2キロ先の動物迄見えたよ」と驚きの回答があったことを明かし「もう何が本当で何が嘘かわからず楽しいほんとうに周りを明るくする方だ」とコメントした。

最後に「魅力的なレストラン『プティトノー』の楽しい夜でした」とつづり、ブログを締めくくった。