中江有里、初の木地挽体験 真剣な顔つきの動画公開に「優勝記念に野球のバットを作ってるのかと」「ええ顔してはりますね」
俳優・作家・歌手の中江有里（51）が8日、自身のインスタグラムを更新。伝統工芸の体験をする動画を公開した。
【動画・写真】「バット職人になられたのかと」真剣な顔つきで木地挽きに励む中江有里
中江は「初の木地挽体験！エンジン01in加賀温泉にて参加した山中漆器の講座。ろくろで木地を挽いて、木の器を作りました。出来上がりは手作り感満載」と、真剣な顔つきで木地挽きに取り組む様子や、完成した器を手に笑顔のショットをアップ。
「野村万蔵さんと『阪神優勝おめでとう』と乾杯！（動画を撮ってくださったのも万蔵さん）」と、共に阪神タイガースのファンである狂言師の野村万蔵（59）と器を手に乾杯する2ショットも添えた。
この投稿にファンからは「優勝記念に野球のバットを作ってるのかと思った」「バットかと思いました」「バット職人になられたのかと」などの声が多く寄せられたほか、「ええ顔してはりますね♪」「有里さんめちゃ楽しそう 良かったですね！」「真剣な顔も好き」というコメントも寄せられた。
【動画・写真】「バット職人になられたのかと」真剣な顔つきで木地挽きに励む中江有里
中江は「初の木地挽体験！エンジン01in加賀温泉にて参加した山中漆器の講座。ろくろで木地を挽いて、木の器を作りました。出来上がりは手作り感満載」と、真剣な顔つきで木地挽きに取り組む様子や、完成した器を手に笑顔のショットをアップ。
「野村万蔵さんと『阪神優勝おめでとう』と乾杯！（動画を撮ってくださったのも万蔵さん）」と、共に阪神タイガースのファンである狂言師の野村万蔵（59）と器を手に乾杯する2ショットも添えた。
この投稿にファンからは「優勝記念に野球のバットを作ってるのかと思った」「バットかと思いました」「バット職人になられたのかと」などの声が多く寄せられたほか、「ええ顔してはりますね♪」「有里さんめちゃ楽しそう 良かったですね！」「真剣な顔も好き」というコメントも寄せられた。