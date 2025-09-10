“HIPHOP版IZ*ONE”誕生なるか？注目の日韓オーディション番組『HIP POP Princess』、参加者公開

日韓合同HIPHOPガールズグループのオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』がそれぞれ異なる経歴と個性を持つ40人の参加者のプロフィール写真を公開した。

去る9月9日、Mnet『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）側は、参加者40人のプロフィール写真を公開した。

これに先立ち、オフィシャルトレーラーを通じて、HIPHOP、K-POP、J-POPなどを行き来する多彩な魅力と、力強いエネルギーで視線を釘付けにした『HIP POP Princess』の参加者の正体が全員公開された。

平均年齢17歳と知られた同番組の日韓参加者のプロフィール写真には、それぞれの個性と遊び心ある魅力が盛り込まれた。

公開された参加者の中には、オーディション番組出演の経歴やデビュー経験のある参加者以外にも、名門大学の在学生、チアリーディングダンス大会の受賞者、生徒会長出身、多数の自作曲を保有している10代の少女など、多彩な背景を持つ参加者が多数含まれており、ポテンシャルのある原石発掘に向けた期待感を高めている。

（写真＝Mnet）『HIP POP Princess』韓国の参加者

（写真＝Mnet）『HIP POP Princess』日本の参加者

『HIP POP Princess』は、Mnetが新しく披露する日韓合同HIPHOPガールズグループ誕生プロジェクトだ。新しいグローバルHIPHOPガールズグループの誕生を目標に、参加者たちは音楽、振り付け、スタイリング、映像制作など、すべての過程に参加し、自分ならではの色を披露する。

HIPHOPを媒介に日韓の異なる文化が衝突して融合しながら、参加者たちは新しい文化を創造し、独自性を持ったアーティストに成長する予定だ。

そのため、ガールズグループi-dleのソヨン、ラッパーのゲコ、ダンサーのRIEHATA、三代目J SOUL BROTHERSのメンバー、岩田剛典まで、トップクラスの存在感を放つメインプロデューサーたちが意気投合し、『HIP POP Princess』への期待感を一層高めている。

なお、『HIP POP Princess』は来る10月16日21時50分、韓国ではMnetで放送され、日本でもU-NEXTを通じて同時配信される予定だ。