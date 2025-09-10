吉田栄作に第1子誕生「56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」妻・内山理名が出産

俳優の吉田栄作（56歳）が9月10日、自身のInstagramを更新。妻の女優・内山理名（43歳）が出産し、「我が家に待望の第一子が誕生しました」と報告している。



吉田はこの日、「ご報告させていただきます。こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました」と報告し、「母子共に健康です。僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」とつづる。



そして「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑。これからはこの新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております」とコメント。



最後は「皆様におかれましては、深いご理解と、引き続きのご愛顧、ご指導のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と報告を結んだ。