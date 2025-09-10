お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が9日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・36）にVTR出演。親交のある人気芸人について語った。

この日は「蔵出し未公開トークSP」として、過去の放送で入り切らなかったエピソードを特集。くっきー！をゲストに迎えた放送回で、テレビプロデューサー佐久間宣行氏が「ずん」飯尾和樹との交流について質問すると、くっきー！は「仲良いです」と告白。「僕ら東京に来て20年ぐらいになるんですけど、（その）ぐらいからもう知り合って。あんな優しい人いないですね」と振り返った。

そのきっかけについて「バッファロー吾郎（A）さんですね。あそこがやっぱりこう、グングンに仲良いので」と説明。「なんかやってるんですよ、週末大人会みたいな。媚びず売れずの者たちが集まって」と笑わせた。

そして「お笑い界の愚の者たちが集まって飲むっていう週末大人会っていうのがあって、そこに“くっきー！おいで”ってA先生に言われて」と明かし、「行った時に飯尾さんとかもいっぱいいて、ずんさんとか2人ともども。ゴリっとした、とろみのあるメンツがいて」と、独特の表現で語っていた。