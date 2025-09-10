ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦前にチームの集合写真を撮影。リハビリ登板で不在だった佐々木朗希投手（23）は不在だったが、大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）ら選手、首脳陣、スタッフが参加して行われた。

ドジャースの球団インスタグラムでは集合写真撮影の際の一コマを紹介。大谷がフリーマンとお茶目なポーズを取って撮影された写真や、山本がキム・ヘソンと自撮りする様子などが公開された。

以前、自身のSNSで「オバショットとは、観光地などで写真を撮るときのオバ様の雰囲気を模倣した写真のことです」と定義し、そこから様々なオバショットを披露してきたお笑いタレントの有吉弘行は、ドジャースの公式Xで公開された大谷の写真に反応。大谷とフリーマンの2ショットについて「これは完全にオバショット。」と投稿した。

この投稿に、ファンは「オバショット、まさかの世界デビュー(笑)」「ですねっ！有吉さんも世界へ行ったか…」「吹き出しましたwww観光中のリラックスショットみたい」「ですよね…すぐに有吉さんを思い出してしまった」「大谷選手が完全に有吉さん」などと大谷と有吉の姿を重ねるファンの投稿が相次いでいた。