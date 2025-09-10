自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた前参院議員・大野泰正（やすただ）被告（６６）と元秘書・岩田佳子被告（６２）の初公判が１０日、東京地裁（福家康史裁判長）であった。

大野被告は「この件が報道されるまで、収支報告書に記載があるのかないのかさえ知りませんでした」と起訴事実を否認。岩田被告も無罪を主張した。

国会議員だった４人を含む１２人が立件された一連の事件で、議員側の被告が公開の法廷で審理されるのは初めて。

大野被告が所属していた旧安倍派（清和政策研究会）では、パーティー収入のノルマ超過分について、派閥側が議員側にキックバック（還流）するなどした上で、派閥・議員側の双方が政治資金収支報告書に計上しない運用が続いていた。

起訴状では、大野、岩田両被告は共謀し、大野被告の資金管理団体の収支報告書に、２０１８〜２２年に旧安倍派から受け取った計約５１００万円を記載しなかったとしている。不記載額は議員側で最多となる。

検察側は冒頭陳述で、大野被告は派閥からの金を現金で受け取り、飲食代などに使っていたと主張。「収支報告書に記載すべき寄付金と認識しながら、派閥の意向を踏まえて記載しなかった」と訴えた。大野被告の弁護側は「秘書たちが適正に処理していると思っていた」と反論した。