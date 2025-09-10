将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月10日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で2日目の対局を行っている。昼食には、藤井王位が「にぎり上」、永瀬九段が前日と同じ「キーマカレー」を注文した。

【映像】穴子と甘えび追加 藤井王位の「にぎり上」

藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた王位戦第6局。本局は本来、静岡県牧之原市の「平田寺」での開催が予定されていたが、5日に台風15号の影響で発生した竜巻で大きな被害を受け、同市は開催の辞退を決断。対局会場を「将棋会館」に変更して行われている。

昼食には、藤井王位が将棋会館近隣の寿司店から『にぎり上』を注文。寿司ネタから貝を除き、穴子と甘えびを追加した。対局中でも食べやすい“勝負メシ”のオーダーに、ABEMAの視聴者からは「珍しく寿司頼んでる」「足りる？23歳男子」「タイトル戦ですから」「いい寿司だうっとり」「寿司食いたくなってきた」などの声が寄せられていた。

一方、永瀬九段は『キーマカレー大盛り、温泉卵3つトッピング』、パッションフルーツラッシー、ホットコーヒーをオーダー。前日と同じボリュームたっぷりのラインナップで英気を養っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）