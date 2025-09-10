『マイ・ユース』チョン・ウヒ、日本公式Xオープン「日本のファンの皆さんにお会いできて、本当にうれしいです」
韓国の俳優チョン・ウヒの日本公式Xが6日、オープンしました。
【動画】公式Xで公開されたチョン・ウヒのメッセージ
チョン・ウヒは、主演映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』で数々の映画賞を受賞し注目を集め、その後も『サニー 永遠の仲間たち』『哭声／コクソン』『ヒーローではないけれど』『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』などの話題作に出演している。
さらに、主演を務めるドラマ『マイ・ユース』が5日よりFODで独占配信スタート。かつて子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩む主人公ソンウ・ヘ（演：ソン・ジュンギ）の高校時代の同級生・ジェヨンを演じている。
公式Xでチョン・ウヒは「こうして日本のファンの皆さんにお会いできて、本当にうれしいです」とメッセージしている。
今後、日本公式Xでは最新情報やさまざまなコンテンツを配信していく。
