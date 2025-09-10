お笑いコンビ「さまぁ〜ず」が9日深夜放送の「さまぁ〜ずのオールナイトニッポン」（深夜1・00）に出演。人間ドックについて語った。

リスナーから、先日「ウッチャンナンチャン」内村光良が、ラジオ番組内で、かつてさまぁ〜ずが共演していたバラエティー番組「内村さまぁ〜ず」の名物企画だった人間ドックに3人で行っているとの話をしていたと伝えられた。

三村マサカズは「この間内村さんと飲んだんだよね。ちょうど」と回顧。「オールナイトニッポン」の話も出ていたとし、大竹一樹は「その時に話をしてたんですよ、人間ドックの話も」と打ち明けた。

「だからあの後、（『内さま』の）番組終わって1回行って、自腹で」と人間ドックに行ったとし、「今年もね、内村さん行くなら行きましょうって」と話をしているとした。

三村が「日にちを合わせて行こうって」と続けると、大竹は「行こうって言ってます。心配ですから、内村さんが」と明言した。

三村は「内村さん、もうちょっと大病院でやってもいいんだけどね」と話せば、「そうよ。内村さんもう全国の名医師が集まった大病院…」と大竹。それでも「我々の今行ってる所がっていうわけじゃなくてよ、番組の延長で行ってるだけだから。凄い良くしてくれるし、我々の体のことも分かってもらってるんで。そこにひっそりと行ってるんですよね」とも話した。