MBSラジオは10日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開き、元KAT−TUN中丸雄一（42）が休演中の「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（水曜深夜1時）を10月いっぱいで放送終了すると発表した。11月から新番組がスタートする。

同局の虎松英樹編成局長は「4割近くが変わる大改編になっており、全体のタイムテーブルを見直した。この番組についても、このタイミングで見直そうということになった。さまざまなことを検討し、総合的な判断になります」と打ち切りの理由を説明。番組MCの増田貴久にはマネジャー通じて方針を伝えたという。

中丸は24年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、所属事務所から芸能活動謹慎が発表された。同番組には同月14日放送回以降出演しておらず、増田が「この番組は続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。咲良ちゃんと2人でとりあえず守っていきましょう」と話し、宮島咲良と番組を守っていた。

中丸が出演していた番組を巡っては、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）の中継コーナー「発掘！ニッポンなかまる印」が8月に正式終了。同「家事ヤロウ！！！ 最終回SP」は2日で番組が終了している。