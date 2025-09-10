1980〜90年代の日本車約10台を紹介！トヨタ博物館「What s JDM？―世界が熱中する80-90年代の日本車―」
トヨタ博物館「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」
期間： 2025年10月3日(金)〜2026年4月5日(日)
場所： トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室
構成： 1980〜90年代の日本車人気を3つのテーマ、約10台の車両で紹介
トヨタ博物館は、2025年10月3日(金)から2026年4月5日(日)まで、「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」を開催。
今回の企画展では、多くのファンを魅了し続けている1980〜90年代の日本車約10台を「当時の最新技術」「独自のデザイン」「小さな高性能」の3つのテーマに分けて紹介します。
展示車両は日本車の魅力をより伝えるべく、同館所蔵のものに加え、国内自動車メーカー7社と日本自動車博物館のご協力を得て、特別に提供いただきます。
この展示を通して、日本のクルマが持つ独自の価値、またクルマは日本が世界に誇れる文化になるという想いを、ぜひ感じていただければと思います。
＜展示車両(テーマ別)＞
●テーマ：当時の最新技術
車両名：・ダイハツ シャレード デトマソ(1984年) ※1/12まで展示
・トヨタ スプリンター トレノ(1986年)
・ニッサン スカイライン GT-R (1989年)
・アンフィニ RX-7(マツダ)(1991年) ※1/6-13は展示しない
・スバル インプレッサ WRX STi(1994年)
・三菱 ランサーエボリューション VI
トミー・マキネン エディション(2000年)
・ホンダ インテグラ Type-R(1998年) ※1/12まで展示
・ホンダ シビック Type-R(1996年) ※1/14から展示
●テーマ：独自のデザイン
車両名：・ニッサン PAO キャンバストップ(1989年)
・ニッサン フィガロ(1991年) ※1/14から展示
●テーマ：小さな高性能
車両名：・ダイハツ ミラ TR-XX(1987年) ※1/12まで展示
・スズキ セルボ・モード(1990年) ※1/12まで展示
・ホンダ ビート(1991年) ※1/14から展示
・オートザム AZ-1(マツダ)(1993年) ※1/14から展示
・スズキ カプチーノ(1995年) ※1/14から展示
※期間中、展示車両は入れ替えを行う予定です。
詳細は同館HPを確認してください。
トヨタ スプリンター トレノ(1986年)
ニッサン スカイライン GT-R(1989年)
アンフィニ RX-7(1991年)【画像提供：マツダ株式会社】
＜展示車両協力＞
Honda Collection Hall、株式会社SUBARU、スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、日産自動車株式会社、日本自動車博物館、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社(50音順)
2. 関連イベント「Classic Car Meeting 〜’80-’90年代の日本車〜」
日時：2025年11月29日(土) 10:00-16:00
場所：P2駐車場、文化館1階ホール
概要：1980〜90年代の日本車のオーナーミーティングを開催します
詳細は9月末に同館HPにて案内
3. 特別展示「ラリーで活躍した1980-90年代の日本車」
期間 ：2025年9月9日(火)〜10月26日(日)
場所 ：クルマ館1階 エントランス
展示車両：トヨタ セリカ TA64型(1985年)、トヨタ セリカ GT-FOUR ST165型(1990年)＜WRCサファリラリー優勝車＞
4. その他のイベント
【走行披露】
(1) バス・乗合自動車
日時：2025年11月16日(日) 11:00-11:30／14:00-14:30
車両：フォード モデルT デポ ハック(1914年)、トヨタ ボンネットバス(1963年)、トヨタ ライトバス(1963年)
(2) 1980-90年代の日本車
日時：2025年11月23日(日) 11:00-11:30／14:00-14:30
車両：3台 企画展会場にて人気投票を行い、11月初旬頃に同館HP・SNSで走行車両を案内
※場所は(1)(2)ともにP1駐車場
※雨天中止、予告なく車両が変更になる場合があります。
【クルマの図書室】
(1) 「のりもの絵本のおはなし会」
日時 ：2025年10月26日(日) 13:30-14:10／15:00-15:40
場所 ：クルマの図書室 (文化館3階)
内容 ：長久手市ボランティアグループ 朗読の会 吾亦紅(われもこう)さん
による絵本の読み聞かせを行います。
「10/27読書の日」に合わせ、
親子に読書の楽しさを伝えます。
参加方法：自由参加、参加費無料
(2) 自動車カタログ語り隊 -雑誌とカタログで巡る’80-’90年代の日本車-
日時 ：2025年12月13日(土) 15:00-16:00
場所 ：クルマの図書室(文化館3階)
内容 ：1980〜90年代のクルマ好きが集い、図書室にある
資料(雑誌・カタログ)を使って、
この時代の魅力について語りあっていただきます。
参加方法：自由参加、参加無料
【モノづくり・お仕事体験】
クルマづくりに関わる体験イベントを行います。
日時 ： 2025年11月21日(金)、22日(土) 10:30-16:00
場所 ： 文化館1階ホール
体験名 ： (1)ミニカープログラミング (2)タイヤ交換 (3)ミニカーづくり
対象者 ： 小学生((2)は幼児も参加可)
応募方法： 同館HP内の専用リンクからご応募ください。
※協力 ： トヨタ技術会
■トヨタ博物館の案内
所在地 ：〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100
・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え
「芸大通」駅下車、徒歩5分
・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)
TEL ：0561-63-5151
FAX ：0561-63-5159
開館時間：9:30〜17:00(入館受付は16:30まで)
休館日 ：月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始12/25-1/3
入場料 ：大人1,200円 シルバー(65歳以上)700円 中高生600円 小学生400円
※消費税込み／団体割引あり
