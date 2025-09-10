竹中直人、河合郁人、ME：Iらが初参戦『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』9.27放送決定
バラエティ番組『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が、9月27日18時30分より放送されることが決定。竹中直人、河合郁人、ホラン千秋、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子、ME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIらが初参戦する。
【写真】司会の浜田雅功
本番組は、浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックに挑む元祖格付けバラエティ。今回の秋の3時間半スペシャルでは、“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる6つのチェックを実施。総勢18名の一流芸能人たちが、プライドとメンツをかけて真剣勝負を繰り広げる。
ゲストには、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。報道番組『newsおかえり』（毎週月曜日〜金曜日放送／朝日放送テレビ）に隔週で火曜日に出演している河合は「いろいろロケも行ってますし、色んなもの見たり食べたりしていますから、なにがいいかなにが良くないかすぐわかります」と自信たっぷりに意気込む。
一方、前回2025年春登場時に“映す価値なし”となってしまった神尾楓珠も登場。神尾は「（前回、）チームメイトのふたりが間違えていると盛り上がっている中、実は（僕も）全問不正解でした。もう半年前の話です。生まれ変わってますから！」とリベンジを誓う。
そのほか、神尾と同じく過去に同番組で画面から消えてしまった、生瀬勝久（2023年秋／映す価値なし）、藤原紀香（2022年正月／映す価値なし）、市川右團次（2023年春／映す価値なし）、みちょぱ（2020年春／映す価値なし）、ニューヨークの屋敷裕政・嶋佐和也（2023年正月／映す価値なし）も登場し、名誉挽回をねらう。
ゲストのチームは以下の通り。
★チーム 大俳優：竹中直人、高橋克典
★チーム 西宮市出身：藤原紀香、生瀬勝久
★チーム 伝統芸能：市川右團次、桂宮治
★チーム タレントキャスター：河合郁人、ホラン千秋
★チーム すべての恋が終わるとしても：葵わかな、神尾楓珠
★チーム 若妻：みちょぱ、朝日奈央、村上佳菜子
★チーム アイドルと芸人：KEIKO・SUZU・TSUZUMI（ME:I）、屋敷裕政・嶋佐和也（ニューヨーク）
『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて9月27日18時30分放送。
