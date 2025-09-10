内山理名、第1子出産「母になりました」 夫は吉田栄作
女優の内山理名が10日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告した。
【写真】家族でピクニックを楽しむ内山理名 卵焼きにおにぎりのお弁当も
内山は「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました」と報告。「ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」とつづっている。
「今は、小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております」と、出産を終えて一段落した現在の心境をつづり「新しい生活に慣れてきたら、また日常もアップしていきます」としている。
内山は2021年に俳優の吉田栄作と結婚。2024年3月には、それまで所属していた「スウィートパワー」を退所し、夫・吉田の個人事務所に移籍した。
引用：「内山理名」インスタグラム（＠rinauchiyama_official）
