デリバリー配達員が警鐘「ハッピーセット販売制限、結局売上重視？」本当の対策はこれだ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
マクドナルドの宅配利用者に影響必至――動画『マクドナルドの注文が激減？Uberや出前館でハッピーセット販売が制限へ』で、デリバリー配達員のレクターさんが、ハッピーセットの店頭限定販売と宅配サービスでの制限について独自の視点で語った。「今回、マクドナルドがハッピーセットの販売方法について発表し、Uber Eatsや出前館、マックデリバリーなどの宅配サービスでの販売を制限する方針を打ち出しました。これはどうなのか？と思った」と冒頭で切り出し、注目を集めている。
この対応の背景には過去の「ポケモンカード付きハッピーセット」での転売屋騒動や食品ロス問題、そしてネット上での大炎上があったためだ。そのうえで今回の制限内容に対し、「ハッピーセットは店頭での販売のみ、1グループ3個までと案内されていますが、正直現場の店員さんの負担が大きいし、ループ購入の防止も徹底できるのか疑問」と本音を吐露した。
続けて、「なぜマクドナルドのアプリを使わないのか？アプリ側で個数制限を設ければ、確実にたくさんの子供に行き渡るはず。今時スマホを持っていない家庭は少ないですし、この方法の方が抑止力がある」と独自に提案。「発表された方法だと結局店舗を回れば何度でも購入できる。売上重視の傾向が強く感じてしまう」と指摘した。
また、「結局、おまけがメインになっているのが混乱の一因。希少性の高いグッズを付けるなら、それ自体を見直すべき」と提言。「今回のハッピーセットはポケモンやちいかわほどの希少性はないが、それでも一斉対策を取らないとまた繰り返される」と話し、「普通のおまけになれば、こんな混乱は起きない」と強調した。
レクターさん曰く「Uber Eatsや出前館で注文するお客さんはハッピーセットを頼む人も多い」という。この方針が継続されれば配達員の売上に影響する可能性も出てくるのだとか。
動画の締めくくりでは、「マクドナルドの対応は充分だったと思いますか？」と問いかけ、「アプリによる制限導入こそ本当の対策」「3個制限では足りない家庭もある」「今後も情報を追いたい」と視聴者に考えを促した。デリバリー配達員ならではの現場感と独自の着眼点で、ハッピーセット販売制限への問題提起を行った。
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/