“日本一強いアナウンサー”、ビジュ最高チャイナドレス姿でハイキック！
フリーアナウンサーの堀江聖夏が9日にインスタグラムを更新。青々としたチャイナドレスで台湾の地を散策する姿を公開。絵になるロケーションで、得意のハイキックを披露している。
【写真】堀江聖夏、深いスリッドが入ったチャイナドレス姿でハイキック１
堀江は「Hello! Taiwan」の一言とともに、台湾・台北を訪れたことを報告。以前にも投稿した、トレードマークと言える青いチャイナドレスをまとい、楽しそうな笑顔を振りまく動画を投稿している。
深いスリッドの入ったチャイナドレスで、得意のハイキックを繰り出す様子も。コメント欄には「かっこいいです」「ため息しか出ない。 可愛いすぎて」「楽しんでますね素敵です」といった声が寄せられている。
■堀江 聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
