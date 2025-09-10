「PRINCE PROJECT」再始動 宝塚歌劇×LDH、最強タッグで『PRINCE OF LEGEND』上演！
圧倒的なルックスの王子たちが勢揃いするメディアミックスプロジェクト“PRINCE PROJECT”（読み：プリンスプロジェクト）の再始動が決定し、その幕開けとなる宝塚歌劇宙組公演『PRINCE OF LEGEND』を、9月13日より上演することが発表された。
【写真】テーマソングを担当するFANTASTICS
「HiGH＆LOW」シリーズの製作陣・HI-AX（読み：ハイアックス）による、“王子が大渋滞”というコンセプトのもと、圧倒的なルックスを誇る王子たちが勢揃いし、「伝説の王子」になるべくバトルを繰り広げた、メディアミックスプロジェクト“PRINCE PROJECT”。
2018年に放送を開始したドラマ『PRINCE OF LEGEND』（日本テレビ系）を皮切りに、映画、ゲーム、ライブイベントと多面的に展開され、女性ファンを中心に熱狂的な支持を獲得してきた同プロジェクトが、ついに再始動。その幕開けとして、「PRINCE OF LEGEND」をミュージカル化した宝塚歌劇宙組公演『PRINCE OF LEGEND』が、9月13日より上演される。
本作のテーマソングは、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの「Twilight Glitter」。同曲は本公演内で宝塚版としても披露される。担当したFANTASTICSのボーカル・中島颯太は「とても素敵な作品にFANTASTICSとして音楽で携わらせていただけることを心から嬉しく思います！キラッと輝きながらも強さがあるイメージで“2人だけのもの”という歌詞でも伝わるようにドキドキを届けられる楽曲になりました！たくさんの方に愛される曲になることを心から願い、これからも歌い続けたいと思います！」とコメント。
なおテーマソング「Twilight Glitter」は、公演初日の9月13日に配信リリースとなる。FANTASTICSと宝塚歌劇団、それぞれの表現で魅せる楽曲の世界に期待が高まる。
脚本・演出を担当した野口幸作は「『HiGH＆LOW』に続いて、『PRINCE OF LEGEND』を宝塚歌劇でミュージカル化する運びとなりました！ただいま絶賛リハーサル中ですが、個性的なプリンス（王子）たちと、宝塚歌劇オリジナルキャラクターのプリンセス（お姫様）たちが舞台狭しと駆け巡り、『トキメキが大渋滞』しております」と明かす。
続けて「『鬼滅の刃』の『紅蓮華』で有名なKAYOKO KUSANOさんに『Twilight Glitter』という素敵な曲をご提供いただき、タカラヅカの出演者たちが華麗に歌い踊ります。さらに『Twilight Glitter』を、私が個人的に『箱推し』しているFANTASTICSさんが歌われるという事でこちらもとても楽しみです。みなさま是非、宝塚版『PRINCE OF LEGEND』を劇場に観にいらして下さいませ！」とアピール。2022年に上演した宙組公演『HiGH＆LOW -THE PREQUEL-』以来となる宝塚歌劇団×LDHという最強タッグが再び実現することへの喜びをにじませた。
また今作は、宙組新トップコンビ・桜木みなとと春乃さくらのお披露目公演ともなっている。2人は今回、『PRINCE OF LEGEND』と併せて上演される、世界各地の著名な港町を舞台に繰り広げられるショー作品 『BAYSIDE STAR』でもエネルギッシュなパフォーマンスを披露する。
TAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE『PRINCE OF LEGEND』とビートオンステージ 『BAYSIDE STAR』は、宝塚大劇場（兵庫県）にて9月13日〜10月26日、東京宝塚劇場にて11月22日〜2026年1月4日上演。
