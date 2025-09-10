市原隼人＆武田玲奈、超ドキドキ近距離！ 『おいしい給食 炎の修学旅行』恋の行方が気になる新カット＆映像解禁
市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、甘利田（市原）と御園先生（武田玲奈）が超接近するドキドキの場面写真と、15秒の新映像「再会篇」が解禁された。
【写真】キス!?!? 甘利田（市原隼人）＆御園先生（武田玲奈）の超ドキドキ近距離写真
『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディー。これまでドラマ3シーズンが放送され、映画3作品が公開された。今作はその劇場版最新作。
1984年から刻まれてきた給食を愛する教師、甘利田幸男の大いなる旅の記録。その旅はまだまだ終わらない。時代はついに平成に突入。1990年。三年生担任になった甘利田は、青森岩手への修学旅行の旅に出る。シリーズで初めて学校から外に出て、果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。
初の試みに果敢に挑んだのは、甘利田幸男を5年にわたって演じ続けて来た主演の市原隼人。武田玲奈演じるseason1のヒロイン、御園ひとみとの再会も描かれる。食のライバル生徒を演じるのは田澤泰粋。そのほか、栄信、田中佐季、片桐仁、いとうまい子、赤座美代子、六平直政、高畑淳子、小堺一機らが名を連ねる。
本作の見どころのひとつとなっているのは、御園ひとみと再会を果たした甘利田の恋の行方。
場面写真は、パーソナルスペース度外視の甘利田が、自身が得意とする近距離で御園先生と見つめあう姿や、御園先生に背を向けるカットなどが切り取られたもの。
15秒の新映像「再会篇」には、甘利田が、新人教師から成長した御園先生と修学旅行先の地で再会する姿が。「岩手の花堺中学の御園と申します」とあいさつする御園先生は、以前の面影はなくキリッと威厳がある様子。それを受け「忍川中学の甘利田です」と返す甘利田。
そして「私ずっと先生に会うのが怖かった」と想いを切なそうに吐露する御園先生に、甘利田がいきなり壁ドンして…。そんな近距離の2人の姿や、甘利田の乗ったバスを追う御園先生が映し出され、この先の展開が気になる映像となっている。
映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は、10月24日より全国公開。
