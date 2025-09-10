大沢たかお、“ダンディな色気”全開「神様ぶりが増していらっしゃる」「ため息が出ます」
俳優の大沢たかおが10日までにインスタグラムを更新。夕陽を背にしたショットを公開し、その“ダンディな色気”あふれる姿がファンを魅了している。
【写真】夕陽を背に“ダンディな色気”全開な大沢たかお（2枚）
投稿では、白シャツ姿で川辺に立ち、柔らかな笑顔を見せる大沢の写真が披露された。夕陽が彼の表情を照らし、まるでドラマのワンシーンのような雰囲気を漂わせている。
この姿にファンからは「神様ぶりが増していらっしゃる」「後光が差しているようです」「白シャツ、夕日、笑顔 最高すぎます」「夕陽も引き立て役にする眩しい笑顔…ため息が出ます」と絶賛の声が相次いで寄せられた。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」インスタグラム（@osawa_takao.official）
【写真】夕陽を背に“ダンディな色気”全開な大沢たかお（2枚）
投稿では、白シャツ姿で川辺に立ち、柔らかな笑顔を見せる大沢の写真が披露された。夕陽が彼の表情を照らし、まるでドラマのワンシーンのような雰囲気を漂わせている。
この姿にファンからは「神様ぶりが増していらっしゃる」「後光が差しているようです」「白シャツ、夕日、笑顔 最高すぎます」「夕陽も引き立て役にする眩しい笑顔…ため息が出ます」と絶賛の声が相次いで寄せられた。
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」インスタグラム（@osawa_takao.official）