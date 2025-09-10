辻希美の長女・希空、昭和風ファッションで魅了 ランウェイで美スタイル全開
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が10日までにインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、水着姿が「スタイル抜群」 美オーラ全開（12枚）
今年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。7月23日には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「TOKYO GENERATIONS COLLECTION ありがとうございました!!」「昭和コレクションステージを歩かせていただきました 普段とは違う雰囲気でとっても可愛かったです」と、当日の衣装姿を披露。可愛らしい表情でカメラを見つめた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
