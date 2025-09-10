浅田舞、夜の街に映える大人コーデ「スタイル抜群」「人形みたいに可愛い」とファン絶賛
元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞が9日に自身のインスタグラムを更新。夜景をバックに撮影した大人コーデを披露し、その華やかな姿が反響を呼んでいる。
【別カット】浅田舞、「人形みたいに可愛い」と話題の大人コーデ（ほか2枚）
投稿では、黒のコートに白のリボンを合わせたシックな装いで登場。洗練された雰囲気の中に可憐さも漂い、街のネオンを背景に輝く姿が印象的だ。
この姿にファンからは「スタイル抜群」「人形みたいに可愛い」「キュートな着こなしも似合う」「本当に可愛過ぎます」といった絶賛の声が続々と寄せられている。
■浅田舞（あさだ まい）
1988年7月17日生まれ、愛知県出身。フィギュアスケーターとして現役中は日本代表となり、数々の世界大会で成績を残し、引退後は多くのアイスショーに出演。2019年からは社交ダンスを本格的に始め、競技会にも参戦、2022年三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（全日本シニアI）では準優勝という成績を残し、競技ダンスの世界でも注目を浴びている。
引用：「浅田舞」インスタグラム（@asadamai717）
【別カット】浅田舞、「人形みたいに可愛い」と話題の大人コーデ（ほか2枚）
投稿では、黒のコートに白のリボンを合わせたシックな装いで登場。洗練された雰囲気の中に可憐さも漂い、街のネオンを背景に輝く姿が印象的だ。
この姿にファンからは「スタイル抜群」「人形みたいに可愛い」「キュートな着こなしも似合う」「本当に可愛過ぎます」といった絶賛の声が続々と寄せられている。
1988年7月17日生まれ、愛知県出身。フィギュアスケーターとして現役中は日本代表となり、数々の世界大会で成績を残し、引退後は多くのアイスショーに出演。2019年からは社交ダンスを本格的に始め、競技会にも参戦、2022年三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（全日本シニアI）では準優勝という成績を残し、競技ダンスの世界でも注目を浴びている。
引用：「浅田舞」インスタグラム（@asadamai717）