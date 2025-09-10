元乃木坂46人気メンバー、ミニスカ＆ルーズソックスの平成JKスタイルに絶賛！
乃木坂46元メンバーで女優の若月佑美が9日にインスタグラムを更新し、平成の女子高生に扮したコスプレショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】女子からもモテそう！ 若月佑美のミニスカ＆ルーソの平成JKスタイル
今回、若月は「ファンクラブ限定グッズ発売中」と告知。アザーショットとして、ハロインシーズンに開かれるイベントのため、コスプレをしているというビジュアルを公開している。今回の仮装は「平成をテーマに作りこみましたーっ」として、「ギャルみあるちょい懐かしい女子高生」に扮しているショットを公開している。
以前、ばっさりショートカットにしたことで話題になった若槻。今回は、そのショートをそのままに、チェックのミニスカートにルーズソックス、腰にカーディガンを巻いた制服をまとい、手にはスマホではなくガラケーを手にした姿を披露している。そんな若月の投稿に、コメント欄には「きゃーーー！！！か、か、か、可愛いーーー！！！！！」「クラスにこんな娘いたら、見惚れちゃう」「素晴らしい」といった反響が寄せられている。
■若月佑美（わかつき ゆみ）
1994年6月27日生まれ。静岡県出身。2011年、「乃木坂46」の1期生として活動をスタート。2018年、グループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは、『今日から俺は！！』（日本テレビ）、『私の家政夫ナギサさん』（TBS）になどに出演。プライベートでは、2021年に俳優の玉置玲央と結婚した。
引用：「若月佑美」インスタグラム（@yumi_wakatsuki_official）
【写真】女子からもモテそう！ 若月佑美のミニスカ＆ルーソの平成JKスタイル
今回、若月は「ファンクラブ限定グッズ発売中」と告知。アザーショットとして、ハロインシーズンに開かれるイベントのため、コスプレをしているというビジュアルを公開している。今回の仮装は「平成をテーマに作りこみましたーっ」として、「ギャルみあるちょい懐かしい女子高生」に扮しているショットを公開している。
■若月佑美（わかつき ゆみ）
1994年6月27日生まれ。静岡県出身。2011年、「乃木坂46」の1期生として活動をスタート。2018年、グループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは、『今日から俺は！！』（日本テレビ）、『私の家政夫ナギサさん』（TBS）になどに出演。プライベートでは、2021年に俳優の玉置玲央と結婚した。
引用：「若月佑美」インスタグラム（@yumi_wakatsuki_official）