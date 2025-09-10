『ミッション：インポッシブル』全作、みんなの推しシーン特集 ─ 『ファイナル・レコニング』デジタル配信リリース記念、シリーズを一緒に振り返ろう
世界を股にかけるアクションと、シリーズを重ねるごとに深化してきた人間ドラマ。トム・クルーズ主演『ミッション：インポッシブル』シリーズは、観客を25年以上にわたって夢中にさせてきた大人気シリーズだ。
その最新作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』のデジタル配信開始を記念して、THE RIVERでは読者の皆さんからシリーズの好きなシーンを募る「『ミッション：インポッシブル』歴代”推しシーン”プレゼン大会」を開催。ハッシュタグ「」と共に寄せられた投稿には、熱量も愛情もたっぷりだ。緊張で息を呑む瞬間から、思わず笑ってしまう場面まで、作品を語るに欠かせない名シーンが勢ぞろいした。
ここでは、その数々の声を作品ごとに紹介しよう。みんなの"ミッション愛”と共に、きっと最新作を含むシリーズ作を見返したくなるはずだ。
※投稿内容は記事掲載にあたり、読みやすさを考慮して一部調整を行なっています。
他のミッションとかはハイテク満載なのにあのシーンだけ人力って。しかもあんなに管理されてる建物なのにネズミまでも登場とは。
制作陣の狙いでしょうが、力の入る見ってしまうシーンでした。」趣味空間宿 ホークス さん（@decnobo48）
これは参加しないとね
1作目の宙づりのシーン大好き！
笑えるのにめちゃくちゃ緊張するという、稀有なシーンだと思います。全てはここから始まった！」もふもふ さん（@s0223134）
ミッションインポッシブル2のオープニング！
休暇中、山頂でヘリから指令を受けサングラスを投げるまでの流れの全てが… 超絶カッコイイ！！
トムが断崖絶壁でスリル満点のクライミングを魅せてくれる。身体能力、瞬発力、決断力、発想力…イーサンの凄さが伝わってきて サングラスを放り投げる演出も最高にクール OPでここまで魅了される映画って中々出会えない」yuta_khさん（@yuta_6）
ジョン・ウー監督×トム・クルーズなんて夢のような共演！！演出も最高！」映画「ペイチェック 消された記憶」非公式のジョン さん（@genesisimax）
そしてちゃんとイーサンを連れ戻すジュリア。生き返ったらジュリアが敵倒してて感心するイーサン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
そしてヘリでの追跡・空中戦や、リンジーの死…抱き寄せるトムの表情にグッとくる」yuta_khさん（@yuta_6）
IMFってなんやねん！っていうジュリアに『インポッシブル・ミッション・フォース…』って言ったら『シャラップw』って笑われて、『ほんとなんだよ？極秘なんだけどね…』って仲良しシーン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
…が、シリーズ最初で最後の消滅なし、、、
イーサンが叩いて消滅完了 レトロ型も相まって いつもと流れが違った変化がすごく面白い演出だと思った最高」るとら さん（@yuimarrrrrl）
イーサンと組めてワクワクして任務中ずっと喋ってるベンジーまじかわいい笑
『ゴースト・プロトコル』でベンジー推しになった人多いはず」すんムービー さん（@sunmovie_0501）
世界一高いビルの壁を登る緊張感と、イーサンが投げ捨てた吸着グローブが『プーン…』って電子音を出しながら風に飛ばされていく面白さが、絶妙なバランスで最高だった」エンタメ・エッグ さん（@88ent_egg88）
右手のグローブが壊れながらも、無事サーバー室に侵入できた時は本当にホッとしました。
部屋に戻る時は登ってきた外壁を走り抜け窓に向かって飛び込み落下しそうになるのを、
ジェーンとブラントの助けによって無事帰還したシーンは、息をするのも忘れるくらい見入ってしまいました。」にーな さん（@_ohanabatake___）
車ですれ違って、…あ…じゃ！！ってなるイーサンが好き
映画史上最高に美しくかっこいいシーン」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
マジで映画史上最高シーン
水中アクション～カーアクション～バイクアクションの流れは本当に神としか言いようがない
バイクアクションが本作のハイライト」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
戦闘シーンになるのかと思ったらイーサンの罠だったシーンです。
待ち伏せてたルーサー、ベンジー、ブランド、そしてイルサの登場と共にいつもの音楽も最高潮に。
格好良すぎて映画館で手を握りしめてました。」てらさわ さん（@terasawa_bo）
今までのヒロインとは少し違う敵なのか味方なのか曖昧な関係で、でも、信頼し合っていることが感じられる。
“その気になればまた会える”」こけまる さん（@akibaosi）
この『マジかよ』って見てるベンジーも面白い
その後階段をかけおりるときに"stairs！stairs！stairs！stairs"って焦ってるベンジーもウケる」あっちゃん さん（@ayacchan8）
憧れのイーサンに言い返してイーサンがきょとんとした顔になるのも可笑しかった
イーサンとベンジーの友情は不滅です！」onesong_oasis さん（@onesong_oasis）
友情とチームの絆を感じられる作品で何回も観たくなる程大好きです」Amon さん（@hell_rider_a13）
とてつもない攻防に見入っちゃいました
4分しかなかったの？！と思うほど長く思えた」朔也9/14…OSUコス佐伯 さん（@sa9ya_i）
喉を突かれて苦しんでるのが背景に映ってて、ちょいおもしろ。苦しみつつ立ち上がったら今度は腹を蹴られてまたうずくまって苦しむイーサンがちょっとかわいそうだけど可愛くて好きです」あっちゃん さん（@ayacchan8）
フォールアウト- あっちゃん (@ayacchan8)
トイレ格闘シーン
喉を突かれて苦しんでるのが背景に映ってて、ちょいおもしろ。苦しみつつ立ち上がったら今度は腹を蹴られてまたうずくまって苦しむイーサンがちょっとかわいそうだけど可愛くて好きです
は？！マジ跳んだ…と見送るシーン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
お互いを思い合っていて、
『あなたがいるから夜も眠れる』
『幸せかい？』
『とても』
のやりとりに泣きそうになる。」stitch さん（@stitch6260703）
ジュリア、ごめん。
あなたがいるから夜も眠れる。
私はいるべき場所にいる、もちろんあなたも。
だから私は幸せなの。
この流れが最高！」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
剥ぐ瞬間もいいけど、特に3の敵ボスや『デッドレコニング』のキトリッジになる為にマスクを被るシーンも面白さを引き立てていて、これは推しのシーン！」るとら さん（@yuimarrrrrl）
イーサンとグレースのハラハラドキドキなアクションの連続に、終盤のパリスが助けに来る展開はかなり胸熱でしたね！2年前映画館で観て、思わず声が出そうでした。」髭男と米津さん ばつ丸とダニエル君 映画が好きなJUNK～福岡～ 参戦の男 さん（@HIGEDANILOVE）
寝技での戦いは思わず『よし！』とガッツポーツしちゃうw
最高にカッコいい！！」stitch さん（@stitch6260703）
「ファイナルレコニング」でイーサンが親友ルーサーを救うためにロンドンの街中を走るシーン。シリーズの代名詞とも言うべき"トム走り"と壮大かつドラマティックな劇伴。観客を圧倒する最高のワンシーンだと思う！！- shimakan (@kan221744)
ずっとおもしろベンジーだったのに、今作でものすごい逞しくなりました。ベンジー成長記でした…パリスと仲良さげなのもヨシ！すき」あっちゃん さん（@ayacchan8）
2位はベンジーが『やっと行った』っていうシーン。観るたび込み上げてくるものがあって号泣してる…(思い出してまた泣き)」ハッチ さん（@Hatchimaru_）
ミッション成功して、冒頭でイーサンがベンジーと待ち合わせした同じトラファルガー広場に全員が集合して、イーサンが全員の顔をそれぞれ見て解散して、最後にイーサンが振り返りながら去っていくエンディングシーンが好き。- Lily (@lily11ts13bm)
こうして振り返ると、『ミッション：インポッシブル』シリーズは単なるアクション映画の枠を超え、一人ひとりの記憶や体験に深く刻み込まれていることがよくわかる。手に汗握るスリル、仲間との絆、思いがけない笑い、かけがえのない愛……。
それぞれの名場面は、今も色褪せることなく私たちの心で光り続けている。デジタル配信で再び作品に触れれば、きっと新しい“推しシーン”に出会えるだろう。イーサン・ハントたちの数々のミッションを、何度でも好きなだけ楽しもう。
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』はAmazon 、Apple TV、、他各プラットフォームで絶賛配信中。
Supported by パラマウントジャパン合同会社