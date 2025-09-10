©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

世界を股にかけるアクションと、シリーズを重ねるごとに深化してきた人間ドラマ。トム・クルーズ主演『ミッション：インポッシブル』シリーズは、観客を25年以上にわたって夢中にさせてきた大人気シリーズだ。

その最新作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』のデジタル配信開始を記念して、THE RIVERでは読者の皆さんからシリーズの好きなシーンを募る「『ミッション：インポッシブル』歴代”推しシーン”プレゼン大会」を開催。ハッシュタグ「」と共に寄せられた投稿には、熱量も愛情もたっぷりだ。緊張で息を呑む瞬間から、思わず笑ってしまう場面まで、作品を語るに欠かせない名シーンが勢ぞろいした。

ここでは、その数々の声を作品ごとに紹介しよう。みんなの"ミッション愛”と共に、きっと最新作を含むシリーズ作を見返したくなるはずだ。

※投稿内容は記事掲載にあたり、読みやすさを考慮して一部調整を行なっています。

『ミッション：インポッシブル』（1996） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「1作目の宙づりのシーンが大好き！
他のミッションとかはハイテク満載なのにあのシーンだけ人力って。しかもあんなに管理されてる建物なのにネズミまでも登場とは。
制作陣の狙いでしょうが、力の入る見ってしまうシーンでした。」趣味空間宿 ホークス さん（@decnobo48）
「1の宙づりからの眼鏡汗シーン。満員の劇場で、一人の男の汗の行方を固唾をのんで皆で見守った瞬間は忘れられません！笑
笑えるのにめちゃくちゃ緊張するという、稀有なシーンだと思います。全てはここから始まった！」もふもふ さん（@s0223134） 
「罠に嵌められ裏切り者認定されたイーサンが、真犯人を探す為に逃げるシーン。ポケットに仕込んであったガム（爆弾）でレストランの水槽を爆破して、大量に噴き出す水と一緒に脱出。その発想が凄しいし、全力疾走するトムが最高にカッコ良い」yuta_kh さん（@yuta_6）
『ミッション：インポッシブル2』（2000） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「『ミッション：インポッシブル2』のオープニング！休暇中、山頂でヘリから指令を受けサングラスを投げるまでの流れの全てが… 超絶カッコイイ！！」るとら さん（@yuimarrrrrl）
「冒頭のロッククライミングシーン
トムが断崖絶壁でスリル満点のクライミングを魅せてくれる。身体能力、瞬発力、決断力、発想力…イーサンの凄さが伝わってきて サングラスを放り投げる演出も最高にクール OPでここまで魅了される映画って中々出会えない」yuta_khさん（@yuta_6）
「『ミッション：インポッシブル2』のショーンの基地から脱出するシーン。特にイーサンが走りながらヒューのマスクを脱ぐシーンはBGMの切り替わり含めて最高。イーサン死んだ….どうするのコレ…からのあのバイクアクションは思春期の僕の胸に刺さりました。」しょうた さん（@sho0114108）
「『ミッション：インポッシブル2』の一回転かかと落とし！
ジョン・ウー監督×トム・クルーズなんて夢のような共演！！演出も最高！」映画「ペイチェック 消された記憶」非公式のジョン さん（@genesisimax）
『ミッション：インポッシブル3』（2006） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「『一回殺して！/You can bring me back』ってジュリアを超信頼して任せるシーン
そしてちゃんとイーサンを連れ戻すジュリア。生き返ったらジュリアが敵倒してて感心するイーサン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「イーサンの教え子、リンジーの救出作戦 捕えられたリンジーを救う為にイーサン達がアジトへ潜入、銃撃戦やワイヤーアクション、爆破シーン…とにかくカッコ良い
そしてヘリでの追跡・空中戦や、リンジーの死…抱き寄せるトムの表情にグッとくる」yuta_khさん（@yuta_6）
「全部終わって2人で上海のまちを歩いて『全部話すよ』って話すシーン。
IMFってなんやねん！っていうジュリアに『インポッシブル・ミッション・フォース…』って言ったら『シャラップw』って笑われて、『ほんとなんだよ？極秘なんだけどね…』って仲良しシーン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』（2011） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「『ゴースト・プロトコル』の電話型での指令『このメッセージは5秒後に消滅する』
…が、シリーズ最初で最後の消滅なし、、、
イーサンが叩いて消滅完了 レトロ型も相まって いつもと流れが違った変化がすごく面白い演出だと思った最高」るとら さん（@yuimarrrrrl）
「このシーンがMIシリーズで一番好き笑笑
イーサンと組めてワクワクして任務中ずっと喋ってるベンジーまじかわいい笑
『ゴースト・プロトコル』でベンジー推しになった人多いはず」すんムービー さん（@sunmovie_0501）
「『ゴースト・プロトコル』のクレムリンに潜入した時、ベンジーがイーサンと組みたがってた事を話すところがちょっと可愛くて好き。後は透明な壁設置中に揺らしちゃったり、無言なのにすごいドキドキしたところが面白かったです。」山椒 さん（@caaaaat_is_cute）
「モスクワの刑務所からの脱獄のシーンかなぁ。カメラ越しにベンジーに投げキッス」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「『ゴースト・プロトコル』でナイーブな分析官ブラントが実は腕利きのエージェントだったことがバレてしまった瞬間。イーサンと銃を取り合うシーン、カッコ良すぎて練習したのはヒミツ」maruno さん（@maruno_m）
「『ゴースト・プロトコル』でブルジュ・ハリファの壁を登るシーン！
世界一高いビルの壁を登る緊張感と、イーサンが投げ捨てた吸着グローブが『プーン…』って電子音を出しながら風に飛ばされていく面白さが、絶妙なバランスで最高だった」エンタメ・エッグ さん（@88ent_egg88）
「『ゴースト・プロトコル』は外せない！ブルジュ・ハリファの外壁でグローブの電池が切れたときの「え？」の顔が大好きです。あんな危ないところで…笑っちゃいけないけど何度見てもクスッと笑ってしまう。その後ピロピロ～と手袋が飛んで…最高」album さん（@siocaramel7up）
「ブルジュ・ハリファでのアクションシーンにとてもハラハラしました！
右手のグローブが壊れながらも、無事サーバー室に侵入できた時は本当にホッとしました。
部屋に戻る時は登ってきた外壁を走り抜け窓に向かって飛び込み落下しそうになるのを、
ジェーンとブラントの助けによって無事帰還したシーンは、息をするのも忘れるくらい見入ってしまいました。」にーな さん（@_ohanabatake___）
「『Blue Is Glue 覚えやすいっしょ？！ 』『Red？』って聞かれて、なんでもないことのように『Dead』って答えるベンジーおもろすぎ。えっ…ってベンジーの顔を見るイーサンもおもろい。」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「車ですれ違って、…あ…じゃ！！ってなるイーサンが好き」こへみ さん（@Kohe221B）
『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』（2015） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「オペラ座にてイルサが登場するシーンはアングル、衣装、シチュエーション、全てが完璧
映画史上最高に美しくかっこいいシーン」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
「一番カッコいいと思うのは5作目『ローグ・ネイション』のバイクシーン
マジで映画史上最高シーン
水中アクション～カーアクション～バイクアクションの流れは本当に神としか言いようがない
バイクアクションが本作のハイライト」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
「『ローグ・ネイション』のイギリス首相のシーンですね。はいはい仲間割れと思わせるミスリード演出でしょ 分かってますよと思ったら 二重三重にしかけられたミスリード演出と驚きの連続とイーサンの登場に気持ちが良いくらいに騙された。正に非常事態には非常手段な名場面。」Pooh N' Roses さん（@pooh_n_ros3s）
「『ローグ・ネイション』、地下に逃げるイーサンを追うソロモン・レーン。
戦闘シーンになるのかと思ったらイーサンの罠だったシーンです。
待ち伏せてたルーサー、ベンジー、ブランド、そしてイルサの登場と共にいつもの音楽も最高潮に。
格好良すぎて映画館で手を握りしめてました。」てらさわ さん（@terasawa_bo）
「ソロモン・レーンとの最終決戦での意趣返し。序盤で敵の罠にはまりガスで眠らされたイーサン。しかし最後にはお返しとばかりに同じ手法でレーンを眠らせ確保。見事なチームプレイとレーンの悔しそうな表情が痛快で一番好きなシーン。」しめ鯖1号 さん（@masazumi05）
「『ローグ・ネイション』のレーンを捕まえた後のシーン！
今までのヒロインとは少し違う敵なのか味方なのか曖昧な関係で、でも、信頼し合っていることが感じられる。
“その気になればまた会える”」こけまる さん（@akibaosi）
「蘇生してすぐ、イルサを追いかけるために車に乗り込むためにボンネットを乗り越えるときに頭からコケるシーン
この『マジかよ』って見てるベンジーも面白い
その後階段をかけおりるときに"stairs！stairs！stairs！stairs"って焦ってるベンジーもウケる」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「『ローグ・ネイション』でベンジーがイーサンに珍しく声を荒らげて「俺はお前の友達だ！」と言うシーン
憧れのイーサンに言い返してイーサンがきょとんとした顔になるのも可笑しかった
イーサンとベンジーの友情は不滅です！」onesong_oasis さん（@onesong_oasis）
「イーサンベンジーがお互いに命の危険を冒しながら成功させた後の優しいやり取りから緊迫感あるカーチェイスのアクションからシートベルトは?それ今聞く事か!?のコミカルなシーン
友情とチームの絆を感じられる作品で何回も観たくなる程大好きです」Amon さん（@hell_rider_a13）
「1の床にピタッと停止するシーンに魅了されてからシリーズを追ってきましたが、個人的に一番好きなのが『ローグ・ネイション』の水中シーン。あの撮影のためにトムは訓練して最大水中で6分間息を止められるようになったと知って、トムのイーサンへ挑む姿を重ねて感動しました。」ブルーリリー｜コミティアい01a さん（@Lily_itou）
『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』（2018） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「やっぱり『フォールアウト』のトイレでの格闘シーン
とてつもない攻防に見入っちゃいました
4分しかなかったの？！と思うほど長く思えた」朔也9/14…OSUコス佐伯 さん（@sa9ya_i）
「トイレ格闘シーン
喉を突かれて苦しんでるのが背景に映ってて、ちょいおもしろ。苦しみつつ立ち上がったら今度は腹を蹴られてまたうずくまって苦しむイーサンがちょっとかわいそうだけど可愛くて好きです」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「上腕二頭筋リロード！！！笑」すんムービー さん（@sunmovie_0501）
「ベンジーナビで走りまくってて『左？！ここで？！』ってなってるときにオフィスの人たちが驚愕しながらもスペース開けてくれて
なに立ち止まってんだよ！って言うベンジーに『飛び降りようとしてる！』って叫ぶイーサンを
は？！マジ跳んだ…と見送るシーン」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「『フォールアウト』の最後のジュリアとイーサンの会話シーン。
お互いを思い合っていて、
『あなたがいるから夜も眠れる』
『幸せかい？』
『とても』
のやりとりに泣きそうになる。」stitch さん（@stitch6260703）
「『フォールアウト』のラストシーン
ジュリア、ごめん。
あなたがいるから夜も眠れる。
私はいるべき場所にいる、もちろんあなたも。
だから私は幸せなの。
この流れが最高！」スーパーガール楽しみ さん（@moviemd22）
『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』（2023） ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「シリーズ全てで必ずあるマスクを剥ぐシーン。毎回『あ！！』となり楽しい！
剥ぐ瞬間もいいけど、特に3の敵ボスや『デッドレコニング』のキトリッジになる為にマスクを被るシーンも面白さを引き立てていて、これは推しのシーン！」るとら さん（@yuimarrrrrl）
「『デッドレコニング』の鍵を盗み合うところです！！！！新キャラのグレースが登場して今鍵がどこにあるのかすごくすごくワクワクしながら劇場で観た大好きな大切なやりとりのシーンです」ゴアシス さん（@goooasis）
「『デッドレコニング』、起爆装置の解除で『一番大切なもの』を問われて、ベンジーが躊躇しながらも『友達だ！…くそったれ』と答えるところ。何年経ってもシリーズをまた見返したくなるし、友達と訳しているのがいいなぁと思った。」マーチ さん（@kitakyucity）
「『デッドレコニング』の最後の列車アクションシーンです。CGと実写の上手い具合のリアリティが最高です！
イーサンとグレースのハラハラドキドキなアクションの連続に、終盤のパリスが助けに来る展開はかなり胸熱でしたね！2年前映画館で観て、思わず声が出そうでした。」髭男と米津さん ばつ丸とダニエル君 映画が好きなJUNK～福岡～ 参戦の男 さん（@HIGEDANILOVE）
「『デッドレコニング』でイーサンとガブリエルが列車の上で格闘し、逃げるため先に飛び降りたガブリエルが逃げ去るトラックの荷台で、ポケットに入った鍵と思いきや、まさかのライターを握りしめた時の『イーサーンッ』コブ二郎 さん（@dorner222）
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025） ©2024 PARAMOUNT PICTURES.
「『ファイナルレコニング』の格闘シーンが最高！
寝技での戦いは思わず『よし！』とガッツポーツしちゃうw
最高にカッコいい！！」stitch さん（@stitch6260703）
「『ファイナルレコニング』でイーサンが親友ルーサーを救うためにロンドンの街中を走るシーン。シリーズの代名詞とも言うべき"トム走り"と壮大かつドラマティックな劇伴。観客を圧倒する最高のワンシーンだと思う！！」shimakan さん（@kan221744）
「ベンジーがパリスに医療処置してもらうとこですね。ベンジー、立派なエージェントになって…と感激。
ずっとおもしろベンジーだったのに、今作でものすごい逞しくなりました。ベンジー成長記でした…パリスと仲良さげなのもヨシ！すき」あっちゃん さん（@ayacchan8）
「イーサンとベンジーがおでこをコツンとするシーンですよろしくお願いします
2位はベンジーが『やっと行った』っていうシーン。観るたび込み上げてくるものがあって号泣してる…(思い出してまた泣き)」ハッチ さん（@Hatchimaru_）
「ミッション成功して、冒頭でイーサンがベンジーと待ち合わせした同じトラファルガー広場に全員が集合して、イーサンが全員の顔をそれぞれ見て解散して、最後にイーサンが振り返りながら去っていくエンディングシーンが好き。」Lily さん（@lily11ts13bm）
こうして振り返ると、『ミッション：インポッシブル』シリーズは単なるアクション映画の枠を超え、一人ひとりの記憶や体験に深く刻み込まれていることがよくわかる。手に汗握るスリル、仲間との絆、思いがけない笑い、かけがえのない愛……。

それぞれの名場面は、今も色褪せることなく私たちの心で光り続けている。デジタル配信で再び作品に触れれば、きっと新しい“推しシーン”に出会えるだろう。イーサン・ハントたちの数々のミッションを、何度でも好きなだけ楽しもう。

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』はAmazon 、Apple TV、、他各プラットフォームで絶賛配信中。

