¥«¥¹¥Æ¥é¡¢ÏÂÍÎ²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÏ·ÊÞ¡ÖÊ¸ÌÀÆ²¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¸ÌÀÆ²CM¥«¥ó¥«¥ó¥À¥ó¥¹¥«¥é¡¼ÊÓ
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÇòÀî¤«¤«¤Ý¤µ¤ó¡Ê@kakapo_research¡Ë¤¬¡Ö1¤È3¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢2¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¥°¥Ã¥º¡£
¥«¥¹¥Æ¥é¡¢¹õÅÅÏÃ¡¢3»þ¤ò»Ø¤·¤¿»þ·×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö1¡×¡Ö2¡×¡Ö3¡×¤Î¿ô»ú¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥°¥Ã¥º¡£
¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ê¤é¤º¤°¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊ¸ÌÀÆ²³Æ¼Ò¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é°ìÈÖ¡¢ÅÅÏÃ¤ÏÆóÈÖ¡¢»°»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÏÊ¸ÌÀÆ²¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é°ìÈÖÅÅÏÃ¤ÏÆóÈÖ¡¢»°»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÏÊ¸ÌÀÆ²¤È¤¤¤¦¸Å¤ÎCM¥½¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Î¤¦¡Ä¡Ä¤½¤¦¸À¤¤»Ä¤¹¤ÈÏ·¿Í¤Ï¿Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤¿¡×
¡ÖÊ¸ÌÀÆ²¤ËÅÅÏÃ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸ò´¹¼ê¤Ë2ÈÖ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤êÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ê»ÔÆâ¶ÉÈÖ¡Ë¤¬1·å¡£¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼Â²È¡¢6ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤è »Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¸ò´¹¼ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿ »Ô³°ÄÌÏÃ¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿ Ä®Æâ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ø¡»¡»¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¡ûÈÖ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿ ¤¹¤°¼«Æ°¤Îµ¡³£¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¤Í Åö»þ¡¢¼ê²ó¤·ÅÅÏÃµ¡¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥«¥¹¥Æ¥é¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤éÌµ»ë¤·¤Æ¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤ ¤À¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿..¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÇòÀî¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
ËÌÇòÀî¡§Ê¸ÌÀÆ²¤µ¤ó¤Î¤ª¤ä¤Ä¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ö2¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò¡£
ËÌÇòÀî¡§¥¤¥é¥¹¥ÈÆæ²ò¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Á´Á³²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤éCM¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÅú¤¨¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÇòÀî¡§»ä¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö2¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥é¥¹¥È¤¬²¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¹õÅÅÏÃ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÅÏÃ¤Ï2ÈÖ¡×¤ÎÍ³Íè¤¬¸ò´¹¼ê¤¬¤¤¤¿»þÂå¤ËÊ¸ÌÀÆ²¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÅÁ¤¨¤ëÈÖ¹æ¤¬2ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢X¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢CM¥½¥ó¥°¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤ÏÀ¤Âåº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èº¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
º£¤ÏÊ¸ÌÀÆ²¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤¬¸µ¡¹¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Ë¡ÖÆù¤Ï°ìÈÖ¡×¡ÖÅÅÏÃ¤ÏÆóÈÖ¡×¤Ê¤ÉÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Î¤¹¤¾Æ¤Å¹¡¦ËÜ¤ß¤ä¤±¤òÌÏÊï¤·¤¿¤â¤Î¡£°ì»þ¤Ï¶äºÂ¡¢¿·½É¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢ËãÉÛ¡¢½ÂÃ«¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åìµþ5Å¹ÊÞ¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÃÆþ¼ÔÈÖ¹æ¡Ö0002¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï°ìÈÖ¡¢ÅÅÏÃ¤ÏÆóÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉÉÑÈË¤ËCMÊüÁ÷¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¸ÌÀÆ²¤ÎCM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÌÇòÀî¤µ¤ó¤ÏSonyMusic VEE¤Ë½êÂ°¤·²Ê³Ø¤È¿Í¤ò·Ò¤°¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÀèÆü¡¢YouTube¤Ç IOSYS¤µ¤óºî¶Ê¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥½¥ó¥°¡Ø¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÙMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë