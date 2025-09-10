【アリ姉とキリギリス妹】母となり、家庭をもった2人の娘。性格は違えど…？＜第1話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第1話 2人の娘
【編集部コメント】
現在は夫と2人暮らしで、週3回パートで働いているという実母さん。姉妹を育ててきたママです。もちろん異性のきょうだいには異性なりの子育ての苦労があるでしょうが、同性には同性なりの苦労があったことでしょう。大人になって疎遠になってしまうきょうだいもいる中で、今でも仲の良い姉妹に育てることができた実母さん。子どもたちの一つひとつにしっかりと向き合ってきた証拠なのではないでしょうか。アンナさんもクルミさんも数年前に結婚して自立をしましたが、今も交流があるそう。実母さんにとって、「娘たち」という最高の味方ができてよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
