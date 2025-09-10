¡ÚÅêµåÆ°²è¡Û°¡ºÙ°¡Âç¡¦óîÆ£ÂÁÄ¾¡¡Ê¼¸Ë¤Î¸øÎ©¹»¤«¤é°¡Âç¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤Î152¥¥í±¦ÏÓ¡ª¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú2025Ç¯ÃíÌÜÁª¼ê¥ê¥¹¥È¡¡Âç³ØÌîµå¡¡Åê¼ê¡Û
ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¸øÎ©¹»½Ð¿È¤À¡£óîÆ£ÂÁÄ¾Åê¼ê(4Ç¯)¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Éð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç»þÂå¤«¤éºÇÂ®149¥¥í±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿°¡Âç¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤â¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëóîÆ£¤Ë¡¢º£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆü¤Î½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë°¡ºÙ°¡Âç³ØÌîµåÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¡£(¼èºà¡¦Ê¸¡¡MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶â»³Àô)
¡Ö¸øÎ©¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¹â¹»»þÂå¤ÎóîÆ£
óîÆ£¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï2021Ç¯£¶·î°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£Åö»þ¤ÎÉð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç¡¦¿¢ÅÄÌÐ¼ù´ÆÆÄ(¸½¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç¥³¡¼¥Á)¤Ëµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Éð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅö»þ¹â¹»3Ç¯¤À¤Ã¤¿óîÆ£¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¸«¤¿¡£
óîÆ£¤Ï¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÃ«Â¼ÃÒ·¼»á(70Ç¯ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±«Ãæ¤Ç¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±«¤òÀÚ¤êÎö¤¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸øÎ©¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Éð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â£³²Æ¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ë4²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ì´ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¡¡Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð
¹â3»þ¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÏÄó½Ð¤»¤º¡¢Á´¹ñ¤«¤é¹Ã»Ò±à·Ð¸³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾Ìç¡¦°¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¿¿À¡¥³¡¼¥Á¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¼çÅª¤ËÎý½¬¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£12µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆÌîµå¤Ë½Ð¾ì¡£Âè4Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
óîÆ£¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉð´ï¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡¤·¤¿¤±¤ì¤ÉµåÂ®¤¬146¥¥í¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤â140¥¥íÂæÁ°È¾¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅêµåÆ°ºî¤ÇÎÏ¤¬¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÆ°ºî¤òÈ¿Éü¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥í¥¹¤Ê¤¯ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤â140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÅê¤²»Ï¤á¤¿¿·µå¼ï¤À¡£¡ÖÂç³Ø1Ç¯¤«¤é¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Íî¤Á¤ë·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥·¥ó¥«¡¼µ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
óîÆ£¤ÏÎ¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»¤Ï¼Â²È¤«¤éÄÌ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç³Ø¤ÇÎÀÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£¤â(ÊõÄÍ»Ô¤«¤é)±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡¢ÆüÊÆÌîµå¤Î»þ¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤ä¡¢¿·³ã¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¡¢Î¾¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè½µ16Æü(²Ð)¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂç³ØÀ¸³èºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆóîÆ£¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£óîÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç³Ø£±Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡¤Ø¡£¸øÎ©¹»½Ð¿È¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Ì¾ÌçÌîµåÉô¤òÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¢¡óîÆ£ÂÁÄ¾¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤¤¤Á¡Ë
2003Ç¯12·î7ÆüÀ¸¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡¡183Ñ90Ô¡¡±¦Åê±¦ÂÇ¡¡
ÊõÄÍÃæ(Ê¼¸Ë)¡ÁÉð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç(Ê¼¸Ë)¡Á°¡ºÙ°¡Âç¡¡
ÊõÄÍÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£Éð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç3Ç¯²Æ¤ÎÊ¼¸Ë¸©Âç²ñ¤Ï4²óÀïÇÔÂà¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤·¡£°¡Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£
¢¡Éð¸ËÇ·ÁñÁí¹ç¹â¹»
Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¸©Î©¹â¹»¡£2003Ç¯¤ËÉð¸Ë¹©¶È¤ÈÉð¸ËÁñ¹â¹»¤¬Åý¹ç¤·¸½¹»Ì¾¤Ë¡£Éð¸Ë¹©¶È¤«¤é¤ÏÃæÌîÀ¿¸ã(78Ç¯Æî³¤¥É¥é¥Õ¥È³°)¤¬¡¢Éð¸ËÁñ¹â¤«¤é¤Ïº´Æ£Ê¸É§(80Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à¥É¥é¥Õ¥È³°)¡¢À¶ÅÄÊ¸¾Ï(85Ç¯¶áÅ´¥É¥é¥Õ¥È³°)¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢óîÆ£¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Åý¹ç¸å½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼êÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÌîµå¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¼èºà¸åµ¡Û
¡ÖÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê°ìÈÖ¡×Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿óîÆ£¡£¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÁÛ¤¨¡×¡£
¢¨¡ÖÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê°ìÈÖ¡×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÁÛ¤¨¡×¡ÄB¡Çz¡ÖGOLD¡×¤Î²Î»ì
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡¶â»³Àô¡Ê¤«¤Ê¤ä¤Þ¤¤¤º¤ß¡Ë
MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£1982Ç¯6·î5ÆüÀ¸¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô½Ð¿È¡£¡¡
Ìîµå¤ÈB¡Çz¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡£
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼óÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°2Éô¤ÇÄÌ»»11¾¡(8ÇÔ)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£