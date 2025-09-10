【ザ・ファブル Manga Build Roguelike】 11月6日 発売予定 プレイ人数：1人

講談社ゲームラボは、Nintendo Switch/Steam用での配信を予定しているマンガ×戦術パズル×ローグライク「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」の発売日を11月6日に決定した。

本作は、岡田准一さん主演で実写映画化もされ、累計発行部数2800万部を突破した、ヤングマガジンのマンガ「ザ・ファブル」初のゲーム化作品。マンガの特性をそのまま活かしつつ、「戦術パズル」と「ローグライク」が融合した新感覚ゲームとなっている。

本日公開された最新PVでは、本作最大の特徴である「マンガ構築バトル」を実際のゲーム映像で紹介。コマを組み合わせて“1ページ”をつくる戦略性や、アキラ・ヨウコ・鈴木それぞれの個性が際立つバトルスタイル、そして敵を打ち倒す爽快感を映像から体感できる。

「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」について

ゲームの基本システム

【『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』2ndトレーラー】

本作は、「マンガ」と「戦術パズル」と「ローグライク」が融合した独自の「マンガ構築バトル」システムを採用。毎ターン配られる「コマ」をページに配置することでコマンド入力が行なわれ、行動が決まる。

コマには打撃、銃撃、移動、防御など、それぞれ固有の効果があり、ページの右上から左下へと読み順に沿って発動するため、コマの効果や形状、発動順の見極めが戦闘の鍵を握る。

勝利条件は制限ターン内に敵を殲滅すること。ダメージを受けるとページが“破れ”、次ターンの配置可能エリアが減少してしまうため、攻めと守りの判断が常に求められる。

試されるのはプレーヤーの「知恵と工夫」。状況に合わせて「コマ」を配置し、最適な1ページを組み上げて、敵を撃破しよう。

全く異なるバトルスタイルの3人

プレーヤーは3人のキャラクターから1人を選んで戦う。同じ「マンガ構築バトル」でも、キャラクターごとにコマの効果は大きく異なり、その個性に合わせた戦い方が求められる。キャラを切り替えることで、まったく違う戦術を楽しめるのも本作の魅力となっている。

アキラ

殺しの天才。打撃・銃撃を使いこなし、正面から敵を打ち倒そう。

ヨウコ

アキラの相棒。軽快なフットワークで敵を翻弄し背後から強烈な一撃を叩き込もう。

鈴木

冷酷な殺し屋。銃撃・罠・デバフを駆使してテクニカルに敵を追い詰めよう。

「知恵と工夫」を武器に挑戦！ 難問揃いの「パズルモード」を搭載

本作には、1ページ（1ターン）以内で全敵を撃破することを目的とした専用の「パズルモード」を搭載。高難度のステージでは、緻密な思考や工夫が突破の鍵となり、解法にたどり着いた瞬間には大きな達成感を味わうことができる。

原作リスペクトのオマケ要素も大充実

緊迫のバトルの合間には、原作のシーンを再現した少しシュールなミニゲームイベントでひと息。高スコア達成で強力な「コマ」を獲得できるチャンスがある

「ザ・ファブル」といえばこの男はハズせない。プレイボーイ・カワイがバーでヨウコに「酒」で勝負を挑むお楽しみ要素など、思わずニヤリとする要素も用意されている。

