テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第102回 『19番目のカルテ』最終話、『水ダウ』の繰り下げ放送に困惑の声続出…なぜ日本ではバレーボールが特別扱いされるのか

テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第102回 『19番目のカルテ』最終話、『水ダウ』の繰り下げ放送に困惑の声続出…なぜ日本ではバレーボールが特別扱いされるのか