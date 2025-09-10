テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第102回 『19番目のカルテ』最終話、『水ダウ』の繰り下げ放送に困惑の声続出…なぜ日本ではバレーボールが特別扱いされるのか
●55分遅れの放送スタートも
7日夜、日曜劇場『19番目のカルテ』(TBS系)の最終話が放送された。ドラマそのものには称賛の声が目立っていた一方で、散見されたのが「放送開始時間が遅すぎる」という声。これは『バレーボール女子 世界選手権3位決定戦、日本VSブラジル』の中継延長によって55分遅れの21時55分スタートだったことへの困惑や不満だろう。
さらに『水曜日のダウンタウン』(TBS系)も8月27日が35分遅れの22時35分、9月3日が50分遅れの22時50分スタートで、どちらもその理由はバレーボール中継の延長。その他でも8月23日、同25日、9月6日も後続番組が25分遅れのスタートとなるなど、そのたびに視聴者を戸惑わせていた。
今回の放送局はTBSだが他局でもバレーボール中継の際は延長放送が当然のように行われている。なぜバレーボールは局の重要番組を差し置いて特別扱いされているのか。他のスポーツとはどんなところが異なるのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(左から)男子バレー日本代表の西田有志選手、石川祐希選手、高橋藍選手
○2020年代に入って強くなった日本代表
まずテレビにおけるスポーツ中継の前提をあげておくと、日本人が最も好むのは国内リーグではなく国別対抗の国際試合であり、4年に一度のオリンピックやサッカーワールドカップはその最たるところ。テレビ業界としては、放送権料が高騰している今なお、各スポーツにおける「世界選手権」「ワールドカップ」などの世界一決定戦を最高レベルのライブコンテンツとみなしている。
バレーボールの中継時間の延長が許されているのは、一定の視聴率が見込めるコンテンツだから。他番組に影響を及ぼす延長が許され、逆に延長しないと熱心な視聴者から批判されてしまう。その点、試合時間の決まっているサッカー、バスケットボール、ラグビーなどの中継は、ある程度の計算が立ち、後続番組の視聴者から批判を受けるケースは少ない。
では、なぜ多くの試合で延長の可能性が高いバレーボールは特別扱いされているのか。SNSで不満の声が可視化されるようになり、バレーボールには不利な環境のはずだが、このところテレビ放送が増えている理由は、男女ともに日本代表が強くなったからだろう。
最高峰の大会と言われる五輪の結果を見ていくと、男子は1990年代後半から2010年代にかけて6大会中1回しか本大会に出場できず長期にわたって低迷。女子も1980年代まではメダル争いの常連だったが、1990年代以降は2012年の銅メダルのみに終わるなど苦戦が続いていた。
2020年代に入っても、男子が2021年東京大会7位と2024年パリ大会7位、女子が2021年東京大会10位と2024年パリ大会9位に終わったものの、その内容は明らかに良化。実際、毎年開催されるネーションズリーグでは男子が2023年3位、2024年2位、2025年6位、女子が2023年7位、2024年2位、2025年4位と、優勝が狙える位置にまで上がっていた。
今回の世界選手権でも、女子が準決勝と3位決定戦に敗れたものの最終順位は4位。13日に開幕する男子もメダル獲得が期待されている。
●試合数も大会数も多く連戦も可能
現在、代表チームが世界一を争う球技で、バレーボールほど日本代表が上位に絡んで盛り上がれるものはないだろう。
各競技のワールドカップで見ると、サッカーは2026年大会で初のベスト8以上を目指し、バスケットボールは2次ラウンド進出(ベスト16)を目指し、ラグビーはベスト8に進出した2019年地元開催の再現を狙うという状況。メダル獲得圏内の戦いには届いていない。
ちなみに野球は北中米と東アジアに強豪国が偏り、欧州、アフリカ、南米、西アジアなどの競技人口が少なく、MLBが主催するWBCが最高峰とされている。プレミア12という大会もあるが、他競技のような世界一決定戦というムードはない。現在バレーボールほど日本代表が勝ち上がる可能性が高く、ライト層も含めて盛り上がれるチームスポーツはないと言っていいのではないか。
そしてもう1つテレビ業界の評価が高い理由としてあげられるのは、試合数の多さ。そもそもサッカー、バスケットボール、ラグビーなどのコンタクトスポーツではないバレーボールは試合数が多く確保できる。連戦も可能であり、しかも男女の大会を順番に放送することで長期間盛り上がりをキープ。実際、今回の女子大会では日本代表の7試合が放送されて盛り上がり、男子大会につなげている。
試合数だけでなく世界大会そのものも多い。4年に一度のオリンピック、2年に一度の世界選手権(今回まで4年に一度)、毎年開催されるネーショングリーグがあり、どのチームスポーツよりも日本代表の試合を見られる。さらに、かつてよりは減ったものの日本開催のラウンドも多く、視聴しやすい時間帯に放送が可能なこともメリットだろう。
○アイドル的な人気と中高年層の支持
そしてバレーボールがテレビにとって重要な理由として挙げなければいけないのは、アイドル的な人気の高さ。昭和時代からバレーボールの大会が放送されるたびに「カッコイイ」「カワイイ」と言われるスター選手が誕生し、あまりスポーツを見ないライト層を引きつけていた。
スラリとしたスタイルのさわやかなルックスはもちろんだが、「体格で劣る日本人が大きな外国人に立ち向かう」という図式もヒーロー・ヒロインとしての魅力をアップ。さらに、国の威信をかけた真剣勝負でありながら、得点を決めるたびに満面の笑顔を見せる選手たちの生き生きとした姿が視聴者を引きつけてきた。業界内では「これほど笑顔の多いスポーツはなく、それだけでテレビ的」などと言われてきたが、低迷期ですらアイドルのような人気者を生み続けてきたことがそれを裏付けている。
そもそも日本のバレーボールは歴史が長く、テレビの視聴率獲得で大きな影響を与える中高年世代にも強い。五輪の結果で言えば、男子は1964年東京大会で銅メダル、1968年メキシコ大会で銀メダル、1972年ミュンヘン大会で金メダルを獲得。女子は1964年東京大会で金メダル、1968年メキシコ大会で銀メダル、1972年ミュンヘン大会で銀メダル、1976年モントリオール大会で金メダル、1984年ロサンゼルス大会で銅メダル、2012年ロンドン大会で銅メダルを獲得してきた。
さらに、日本国内のリーグには地域と企業が選手とともに盛り上げてきた58年の歴史がある。また、バレーボールは『アタックNo.1』『燃えろアタック』『サインはV』などのアニメやドラマでも昭和時代から親しまれてきた。
くしくも現在、「来春開催のWBCがNetflixの独占配信になり、地上波の無料放送がない」ことが物議を醸しているが、バレーボールにもその可能性がないとは言えないだろう。「お金を払ってでも見たい」と思う人の数が多ければ有料配信のコンテンツになり、「無料で盛り上がりたい」というライト層の数が多ければ、まだまだしばらくの間は地上波放送が続いていくのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。
