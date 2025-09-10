日本テレビ・杉野真実アナ、自身のインスタで妊娠報告「また仕事で恩返しできるよう復職にむけて整えたい」
日本テレビの杉野真実アナウンサー（35）が10日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。
【写真】花束抱え、幸せそうな笑顔を見せた杉野真実アナの近影
投稿で「この度、出産のため、少しの間仕事を離れます」と報告。「まずは新しい家族を迎える準備に努めますが、入社以来、様々な仕事の機会、成長のチャンスに巡り会えたことに感謝して、また仕事で恩返しできるよう復職にむけて整えたいと思います」とつづった。
続けて「ひとまず、これまでお世話になりました皆様、感謝申し上げます」「またお目にかかれます日まで、どうぞお元気で」と締めくくった。
なお、きょう10日放送の同局系『キユーピー3分クッキング』（月〜土 前11：45〜前11：55）に出演し、妊娠を報告。杉野アナは番組の終わりに「このたび、出産のため、番組を離れることになりました」と伝え「3分クッキングをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。これからも3分クッキングをどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつしていた。
ハッシュタグには、自身が担当中の「#3分クッキング」「#ストレイトニュース」「#大悟の芸人領収書」「#ラジオ日本小鳩の愛」を添え、「後任の方々に、しっかりバトンを繋いで頂いています」とつづった。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。聖心女子大学 文学部 歴史社会学科国際交流専攻卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『世界まる見え！テレビ特捜部』、情報番組『シューイチ』、報道番組『NEWS ZERO』、『news every．サタデー』などを経て、『NNN ストレイトニュース』『3分クッキング』を担当。今月から『NNN ストレイトニュース』には出演していなかった。23年3月にインスタを通じて結婚をすることを発表していた。
【写真】花束抱え、幸せそうな笑顔を見せた杉野真実アナの近影
投稿で「この度、出産のため、少しの間仕事を離れます」と報告。「まずは新しい家族を迎える準備に努めますが、入社以来、様々な仕事の機会、成長のチャンスに巡り会えたことに感謝して、また仕事で恩返しできるよう復職にむけて整えたいと思います」とつづった。
続けて「ひとまず、これまでお世話になりました皆様、感謝申し上げます」「またお目にかかれます日まで、どうぞお元気で」と締めくくった。
ハッシュタグには、自身が担当中の「#3分クッキング」「#ストレイトニュース」「#大悟の芸人領収書」「#ラジオ日本小鳩の愛」を添え、「後任の方々に、しっかりバトンを繋いで頂いています」とつづった。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。聖心女子大学 文学部 歴史社会学科国際交流専攻卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『世界まる見え！テレビ特捜部』、情報番組『シューイチ』、報道番組『NEWS ZERO』、『news every．サタデー』などを経て、『NNN ストレイトニュース』『3分クッキング』を担当。今月から『NNN ストレイトニュース』には出演していなかった。23年3月にインスタを通じて結婚をすることを発表していた。