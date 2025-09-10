お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が9日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後10・00）に出演。飲みの席で許せないことを明かした。

この日はゲストにヒコロヒーを迎え、「酒の席で○○したら罰金、何がベスト」というお題で激論バトルを繰り広げた。

酒を飲まない山内。「何から書こうかな」と不満が溜まっているよう。回答時間になると、即座に手を上げ「酒の席の途中で、最初来るって聞いてないメンバーを呼んだら」と回答。飲み会中、「電話とかかかってきて、○○が来たいって言うから、ちょっと…みたいな。最初に聞いてたメンバーだからこっちは行ってんのよ」と持論を呈した。

追加メンバーが来て参加者の顔ぶれが変わると「もう全然話が変わる」と力説。顔見知りだけだとしても「もしかして、表面上その人と何ともない感じでも、僕が普段我慢してるだけで、実は好ましく思ってない可能性もある」といい、「事前に今日誰が来るって聞いてたら、“あ、俺ちょっとやめときます”って言うのが言えるわけ。こんな勝手なことをしだしたら、飲み会はもう、崩壊しますよ！」と声を大にした。