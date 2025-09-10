◇国際親善試合 日本0―2米国（2025年9月9日 オハイオ州コロンバス）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。右サイドハーフで先発出場したDF望月ヘンリー海輝（23＝町田）は1メートル92の高さを生かしたヘッドで攻撃のターゲットとなり、好機を演出した。

「前の推進力っていうか、その、前へ前へという意識は持って入れたので。自分の特徴を活かしたプレーってなると、高い位置で起点を作ったり、ヘディングで競ったり色んなことをするっていうのは自分のできることなので、そういう意識でプレーをしてました」と語る一方で「相手の強度高さだったりとか、そういう部分に自分が合わせることができてなかったので、そこはもう本当にこれからの練習で常にプレーというか、イメージしてやり続けることが大事なのかなとは思います」とした。

1点目の失点シーンは相手とサイドで1対1になったが、中に入るフェイントで縦に一瞬前に出られ、クロスを上げられたものだった。「（最初から）無理に縦に入らずに普通に中を切って、縦のスピード勝負でいつも通りにやればよかったかなとは思うので経験の一言で片付けられる問題ではないですけど、Jリーグでも、活かしていけたらなと思います」とした。

「純粋なフィジカル勝負の部分だったら、そんなに劣ってることはなかったとは思うので、ストロングの部分に、ある程度自信を持って行きつつ、やられた部分もしっかりと振り返り、自分のものに還元していって、弱点のないような選手になっていきたい。常に課題に向き合って、1歩ずつのぼっていけたら」とした。