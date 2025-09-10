日本テレビ系料理番組「キューピー３分クッキング」でアシスタントを務めていた杉野真実アナが１０日、同番組を卒業することが同局から発表された。第一子出産のため。１０月からは徳島えりかアナが加入する。

杉野アナは２３年８月から２年間、アシスタントを務めた。出産が近づいていることから、番組を卒業することに。杉野アナは同局を通じて「家族が増えるにあたり、３分クッキングで学ばせて頂いたことをいかして、愛いっぱいの食卓を目指します」と感謝のコメントを寄せた。

１０月から加入する徳島アナは「歴史ある『３分クッキング』のアシスタントを務めさせていただくことになり、とてもわくわくしています。これまではつい自分の中の定番メニューを繰り返してしまうことが多かったのですが、昨年度は産休・育休をいただき食卓とゆっくり向き合う時間が増え、日本の食文化の奥深さを改めて感じました」と意欲を見せている。

杉野アナラスト出演の１０日の献立は「青じそ明太パスタ」。お腹の膨らみも目立っている。番組ラストにも「この度、出産のため番組を離れる事になりました」「今後も３分クッキングをよろしくおねがいします」とあいさつした。

「３分クッキング」アナウンサー陣は大町怜央、川畑一志、杉原凜、滝菜月、徳島えりかとなる。