元衆院議員の杉村太蔵氏が１０日、テレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」に出演し、日本の首相が短期間で交代することを「恥ずかしい」と中国出身の人物に言ったところ、その反応に「深い」と感じたことを明かした。

番組では、中国の習近平国家主席が任期２期１０年までのところを２０１８年に憲法改正で制限撤廃したことや、ロシアのプーチン大統領が２０２０年に憲法改正し、３６年まで続投可能になったことを伝えた。また、習主席がプーチン大統領らと雑談した際、人間の寿命について「予測では今世紀には１５０歳まで生きられる可能性がある」と語ったことや、後に中国側が通信社に削除要請したことを伝えた。

大下氏が、習氏もプーチン氏もともに７２歳であることに触れて杉村氏にコメントを求めた。杉村氏は「日本にいる感覚とだいぶ違うんじゃないかと思いますね。ああいう国で１５０歳までと言われると、永遠に支配下におきたい。そういうふうに国民が感じるのは無理もないんじゃないかと思って」と言葉を選びながら話した。さらに杉村氏は「ある中国の方と話をしていたら、日本は本当に１年に１回、総理がころころ変わって恥ずかしいですよって言ったら、その方はすごく小さい声で『太蔵さん、それはそれで悩みかもしれないけど、変えたくても変えられない、変える手段がない、これがどんなにつらいか分からないでしょう』と言われたときは、なるほどなと、深いなと思いました」と振り返った。