プラカードを持った人を襲う裁判官。イギリス・ロンドンにバンクシーの新たな作品が登場しました。この絵が描かれる直前には、ある抗議デモが起きていました。絵に込められたメッセージとは？

【写真を見る】がれきの中から生活に使えそうな物を探す子ども

バンクシーの新作 裁判所になぜ？

ロンドンの街角にスマホをかざす人たちが集まっていました。目当ては、壁に描かれた絵です。

伝統的な白いかつらをつけ、木づちをふりかざし襲いかかるのは裁判官。地面に横たわる人が掲げるプラカードには、血しぶきが飛び散っています。

イギリスの覆面ストリートアーティスト・バンクシーは8日、裁判所の壁に新作を発表しました。ところが…

記者

「バンクシーが新作を発表してからわずか2時間半ですが、裁判所の前には警備員が立ち、壁はすでに覆われてしまっています」

このロンドンでの騒動は、先週末に起こった出来事と関係しているかもしれません。

デモ参加者

「ロンドン警視庁、恥を知れ」

「お前たちは虐殺を手助けしている」

参加者の怒りの矛先が向いたのはイギリス政府です。

パレスチナ自治区ガザ情勢をめぐり、イスラエルに抗議する団体の活動が禁止されました。そのことに反対するデモで890人が逮捕されたのです。

バンクシーの作品には、デモ摘発への抗議の意味も込められているのでしょうか。

ロンドン市民

「平和的なデモの参加者800人以上が逮捕された直後の作品ですから、偶然とは思えません」

「これは強力なアートによる社会運動です」

「どこに居ても恐ろしい」攻撃前には退避命令も…

ガザへの攻撃は、一向にやみません。

イスラエル軍は連日、ガザ市の高層ビルを標的とした攻撃を実施しています。攻撃の前には避難するよう知らせるビラが撒かれましたが、ビラには退避場所として、ガザ市から、はるか南が記されていました。

ガザ市民

「一体どこへ行けと？南部はもう満員だ。住める場所がなくて北部に引き返す人もいる。南部の広さを知っているのか」

「どうすればいいのか。ここに留まるべきか、離れるべきか。迷っている。どこに居ても恐ろしい」

一瞬にして生活の場を奪われた人たち。瓦礫と化したビルの跡地には、生活に使えそうな品々を探す子どもたちの姿がありました。

イスラエル軍は9日、ガザ市のすべての住民に即時退避を求めました。

ガザ市民

「出ていかない。命をかけて出ていかない」

停戦を仲介するアメリカはハマスに対して残る人質48人を解放する見返りに、即時停戦を発効するなどの新たな案を示しています。

しかし、ハマスは「同意すれば恥ずべき降伏だ」と反発しています。