¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÆÈÁö¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÈéÆù¡Ö¤³¤ì¤¬£²Ç¯¤Ç£²£·£°£°²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿Äë¹ñ¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤Î£¶Ï¢Àï¤Ë£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ëºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¶è¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÃù¶â¤ò²Ô¤°¤É¤³¤í¤«¼Ú¶â¤òÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î£²°Ì¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â£²¾¡£´ÇÔ¤ÈÂÆ§¤ß¤·¤¿¤¿¤á¼ó°Ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç£±¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¡¢£Í£Ì£ÂÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥Ë¡¼»á¤¬Êü¤Ã¤¿ÈéÆù¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥Ë¡¼»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²áµî£²Ç¯´Ö¤Ç£±£¸²¯¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£°£°²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡£À¤³¦Åª¤ËÇã¼ý¤òÂ³¤±¤ë¸½Âå¤ÎÄë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¥¯¥é¥Ö¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡££²Ç¯Á°¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È£±£²Ç¯Áí³Û£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¶£µ²¯±ß¡á¤¤¤º¤ì¤â·ÀÌó»þ¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ºò¥ª¥Õ¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë£µÇ¯Áí³Û£±²¯£¸£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¸£²²¯±ß¡Ë¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë£´Ç¯Áí³Û£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈËÉÙ¤Ê»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀïÎÏÁý¶¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÈÁö¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±»ï¤Ï¡Ö¥±¥Ë¡¼¤¬º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÊú¤¯·üÇ°¤Ï¤Û¤Ü¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³£¸½µ´Ö¤Ï¸²Ãø¡££··î¾å½Ü¤Ë£¹¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤ï¤º¤«£±¤«·î¤Ç¼º¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤òÅ¸³«¡£»³ËÜ¤â£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£ÅêÂÇ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢Éâ¤ÄÀ¤ß¤â·ã¤·¤¤º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£