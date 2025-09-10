日本テレビの杉野真実アナウンサー（３５）が１０日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。

杉野アナは投稿前に放送されたこの日の「キユーピー３分クッキング」（月〜土曜・前１１時４５）で、出産のため番組を離れることを報告。放送終了後にインスタグラムを更新し「この度、出産のため、少しの間仕事を離れます」と改めて伝えた。「まずは新しい家族を迎える準備に努めますが、入社以来、様々な仕事の機会、成長のチャンスに巡り会えたことに感謝して、また仕事で恩返しできるよう復職にむけて整えたいと思います。ひとまず、これまでお世話になりました皆様、感謝申し上げます」とつづった。そして「またお目にかかれます日まで、どうぞお元気で」とメッセージを寄せた。

杉野アナは聖心女子大文学部卒業後の２０１２年に日本テレビ入社。「世界まる見え！テレビ特捜部」「スッキリ！」などを担当してきた。プライベートでは２０２３年３月に結婚を発表した。

◆杉野 真実（すぎの・まみ）１９９０年１月、東京都生まれ。３５歳。聖心女子大文学部卒業後の２０１２年に日本テレビ入社。「世界まる見え！ テレビ特捜部」「スッキリ！」などの出演を経て、現在は「キユーピー３分クッキング」（月〜土曜・前１１時４５分）などを担当。特技は書道で、日テレの新年行事で書き初めをするのが恒例に。日本テレビ系列局のアナウンサーを表彰する「第４６回ＮＮＳアナウンス大賞」でテレビ部門の大賞を受賞した。