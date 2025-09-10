◆国際親善試合 日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）

ＦＩＦＡランク１７位の森保ジャパンは、同１５位の米国に０―２で完敗した。腕試しの場として臨んだ米国遠征は１分け１敗、１８０分ノーゴールという結果に終わった。

＊ ＊ ＊

先発し、前半の４５分間で退いたＤＦ長友佑都は「Ｊリーグとは強度やスピードが全然違った。自分が（普段から）意識をしないと取り残されてしまう危機感を持った。厳しくやっていかないと、Ｗ杯優勝のメンバーにはなれない」と冷静に足元を見つめた。

メキシコ戦から先発１１人全員を入れ替える中、３バックの左で出場。慣れないポジションながら、クロスを望月ヘンリー海輝に合わせたシーンなど効果的プレーも見せたものの、１失点目は自身の目の前でシュートを浴びる形となった。「目の前でやられている。寄せきらないと。自分の甘さ。話にならない」と猛省した。

後半の４５分間も防戦一方の展開となり、ＧＫ大迫敬介の奮闘がなければ、もっと点差がついてもおかしくなかった。スコア以上に、実力差が出た試合だった。

「メンバーが全員替わってとか、慣れてないとか、そういうところは言い訳にしかならない。もっと厳しくやらないと。Ｊリーグで圧倒できるレベルにならないと、Ｗ杯優勝の一員にはなれないし、メンバーに入れない。モチベーションは上がっています」

Ｊリーグとの違いについて、長友は「速さですね。判断、スピード、身体能力を含めて、全てのスピード」と説明した。「相手が（１０月に対戦する）ブラジルとかになってくると、もっと高いレベルになる。そこはやっぱり、本当に高い意識を持ってやらないと難しいかなと思う」。出場した４５分間を「いい意味で痛い目にあった」と総括した長友は「自分の中で１段も２段も上げていかないと、使い物にならないなと思うので。また頑張っていきますよ」と誓った。